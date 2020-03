DJK Vierlinden verlängert mit Duric und Dowedeit

Im schnelllebigen Fußballgeschäft treten Trainerentlassungen in Krisenfällen häufig auf. Der Bezirksligist DJK Vierlinden verhält sich diesem Trend entgegengesetzt und hält seinem Trainer die Treue. Und nicht nur das: Almir Duric und Co-Trainer Jens Dowedeit haben sich mit dem Vorstand – ligenunabhängig – auf eine Zusammenarbeit in der kommenden Saison geeignet.

Duric seit 2014 bei der DJK im Amt

„Wir haben Almir und auch Jens Dowedeit als Trainerteam das Vertrauen ausgesprochen“, sagt Wolfgang Cipa, 1. Vorsitzender der DJK. „Mannschaft, Trainer und Verein müssen jetzt an einem Strang ziehen, dann werden wir auch die Klasse halten“, fügt Cipa an. Die Vierlindener befinden sich in der Gruppe 5 der Bezirksliga derzeit in einer Abwärtsspirale und sind auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. „Die Leistung stimmt, aber die Ergebnisse nicht“, fasst Duric zusammen. Dem Übungsleiter war die Enttäuschung über zuletzt acht Spiele ohne Siege anzumerken, wenngleich er die Hoffnung wahrt: „Die kommenden zehn Wochen werden hart und kräftezehrend, aber wir nehmen den Kampf an, damit wir auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga spielen.“

Duric, der seit 2014 bei der DJK ist, stellt sich der Aufgabe: „Ich werde Vierlinden auch in schweren Zeiten nicht den Rücken kehren.“ Schon in den vergangenen Wochen hat sich der Trainer stets hinter seine Mannschaft gestellt. Duric: „Ich habe genug Motivation, Ideen und auch die Kraft, trotz dieser wohl schwierigsten Phase, seit ich bei der DJK bin, weiterzumachen und mit meiner Mannschaft in der Liga zu bleiben.“ Bei noch elf verbleibenden Spielen und aktuell lediglich zwei Punkten Rückstand bis zum rettenden Ufer ist die Hoffnung auf den Klassenerhalt nach wie vor groß.

Mildenberger und Spazier helfen

Im Abstiegskampf wird der DJK mit Nikola Koncic ein Leistungsträger fehlen. Der Spielmacher musste bei der jüngsten Heimniederlage gegen die zweite Mannschaft von Arminia Klosterhardt frühzeitig ausgewechselt. Nun hat sich der schlimme Verdacht erhärtet. Nikola Koncic hat sich das Wadenbein gebrochen. Damit ist die Saison für den „Zehner“ der DJK beendet.

Die Vierlindener haben auf den Ausfall reagiert und mit Peter Mildenberger und Brendon Spazier zwei weitere Alternativen für das Mittelfeld aus der zweiten Mannschaft hochgezogen.