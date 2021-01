Drei weiterer Verlängerungen beim Duisburger SV 1900

Duisburg Berkay Basri Ersöz. Yannik Schürmann und Kadir Yildirim spielen auch in der Saison 2021/22 für den Duisburger SV 1900.

Der Fußball-Landesligist Duisburger SV 1900 kann drei weitere Vertragsverlängerungen bekanntgeben. Nachdem zuvor bereits Kapitän Pierre Kanzen, Murat Yildiz, Emre Camdali und Darwin Schäfer zugesagt hatten, steht nun auch der Verbleib von Berkay Basri Ersöz. Yannik Schürmann und Kadir Yildirim fest.

Stürmer Basri Ersöz (21) kam 2018 aus dem Nachwuchs des 1. FC Mönchengladbach an die Düsseldorfer Straße, verpasste aber einen Großteil seiner ersten Saison beim DSV aufgrund einer Verletzung. In der zurückliegenden Saison kam er in 21 Spielen auf neun Tore und sechs Vorlagen.

Einmal Hamborn und zurück

Mittelfeldspieler Yannik Schürmann (23) kam 2016 erstmals zu den 1900ern, schloss sich daraufhin Hamborn 07 an, kehrte aber nach nur einem Jahr am Holtkamp wieder zu den Schwarz-Roten zurück.

Kadir Yildirim (19) ist ebenfalls im Mittelfeld zu Hause, stammt aus dem eigenen Nachwuchs, spielte zuvor aber für die Junioren des SV Wanheim 1900. Inzwischen konnte er aber beim DSV auch schon „Seniorenluft“ schnuppern.