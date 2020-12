Ducks-Coach Sven Fydrich absolviert Mentaltrainerausbildung

Duisburg Der neue Cheftrainer des Skaterhockey-Bundesligisten Duisburg Ducks will seine Spieler künftig verstärkt „im Kopf“ erreichenn.

Sven Fydrich verdreht die Augen. „Wenn wir wenigstens gemeinsam um die Regattabahn laufen dürften“, sagt der Trainer des Skaterhockey-Bundesligisten Duisburg Ducks – wohl wissend, dass das derzeit nicht möglich ist. „Das völlige Trainingsverbot wird langsam zum Problem.“ Dennoch nutzt der Coach der Enten den zweiten Lockdown nun, um sich selbst fortzubilden. „Auch die Trainer müssen sich mit ihrer Mannschaft weiterentwickeln“, sagt er.

Noch beruht alles auf Eigenstudium – sprich darauf, Bücher zum Thema zu lesen. „Aber im neuen Jahr werde ich an der Sportschule Wedau eine Fortbildung zur C-Lizenz als Mentaltrainer absolvieren“, kündigt Fydrich an. „Das sollte an sich im Januar beginnen, wurde nun aber auf Februar verschoben. Der Lehrgang wird von der Deutschen Mentaltrainer-Akademie angeboten, ist vom Deutschen Olympischen Sportbund anerkannt und geht bis zur A-Lizenz“, berichtet Fydrich.

Der Weg der Zukunft

Fydrich hält das für den Weg der Zukunft. „Im Leistungssport ist das bereits gang und gäbe, im Fußball gehört es zum Alltag.“ Sein Ansatz zum Thema: „Ich habe gelesen, dass der Erfolg zu 30 Prozent auf das Talent zurückgeht. Die restlichen 70 Prozent setzen sich aus richtiger Ernährung, Schlaf und der mentalen Bereitschaft zusammen“, sagt Fydrich. „Das halte ich für plausibel“, so der Ducks-Coach. „Denn nur mit Talent ist nicht zu erklären, warum Leicester City 2016 englischer Fußball-Meister geworden ist. Oder der 1. FC Kaiserslautern als Aufsteiger damals bei uns im Jahr 1998. Beide waren sicher nicht das jeweils talentierteste Team der Liga“, so Fydrich. „Man sagt dann immer, dass ‚alles gepasst hat‘, aber genau darum geht es im Mentaltraining. Was hat gepasst? Und wie kann man darauf hinarbeiten?“

Ein ähnliches Beispiel sieht Fydrich im zum Skaterhockey stark artverwandten Eishockey. Hans Zach war ein angesehener Bundestrainer, erklärte aber stets, wie sehr die deutsche Mannschaft hinter den anderen Teams zurücksteht. „Marco Sturm hat immer das Mögliche betont“, so Fydrich. Und letztlich wurde Deutschland 2018 unter Sturm Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Winterspielen. Bis dahin undenkbar.

Steuerung des Drucks

Für Fydrich geht es dabei auch um die Steuerung des Drucks auf die Sportler. „Dazu gibt es eine ‚Ei-Metapher: Druck von außen zerstört das Leben im Ei. Druck von innen erschafft das Leben aus dem Ei heraus. Das trifft auch auf den Sport zu“, so der Ducks-Coach. „Zudem lernt man, dass gewisse Dinge, die ein Spieler ausführen soll, vielleicht mit negativen Emotionen verknüpft sind. Das muss man als Trainer erkennen und diese Verbindungen lösen. Letztlich geht es darum, auf diesem Weg Selbstvertrauen aufzubauen.“ Auch Dinge wie „Angstgegner“ sollen sich damit in Wohlgefallen auflösen. „Es ist eine Sache, dass ein Gegner gute Spieler hat. Aber wenn man sich das zusätzlich auch noch einredet, dann verstärkt sich so etwas. Das Spielerische und Taktische ist irgendwann ausgeschöpft. Vieles wird sich daran entscheiden, wer bereit ist, im entscheidenden Moment die bestmögliche Leistung abzuliefern.“

Wohin diese Ausbildung Sven Fydrich und die Duisburg Ducks führt? „Mich interessiert das jedenfalls sehr. Ich werde den Lehrgang absolvieren und muss am Ende ja auch erst einmal die Prüfung bestehen“, sagt Fydrich. Aber wie er selbst sagt: Druck von innen führt zum Erfolg.