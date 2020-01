Düsseldorf. In der Verhandlung vor dem Bundesschiedsgericht sieht sich DHC-Trainer Nico Sussenburger in der Pflicht, für eine Entscheidung pro CR zu kämpfen.

Düsseldorfer HC hofft im CR-Fall auf sportliche Entscheidung

Nico Sussenburger ist es deutlich anzumerken. Der Fehler, der aktuell zum Abstieg des Club Raffelberg aus der Hallenhockey-Bundesliga der Damen geführt hat, ist dem Trainer des Düsseldorfer HC äußerst unangenehm. „Das hat schon einige Nerven gekostet“, sagt der Coach des Deutschen Meisters. Wie berichtet wurde das Spiel des DHC gegen CR-Konkurrent Bonn, das die Düsseldorferinnen mit 11:2 gewonnen hatten, mit 0:5 gewertet, da der Favorit eine Spielerin eingesetzt hatte, die nicht spielberechtigt war: „Diesen Schuh muss ich mir anziehen.“ Daher betont Sussenburger: „Es ist unsere Pflicht, dass wir uns darum bemühen, dass es vielleicht doch eine Entscheidung im Sinne des Sports geben kann.“

Denn Sussenburger betont: „Natürlich gibt es Regeln, an die sich der Deutsche Hockey-Bund zu halten hat. Es würde uns aber schon freuen, wenn im Sinne der sportlichen Leistung entschieden wird. Und der Club Raffelberg, zu dem wir ein sehr freundschaftliches Verhältnis pflegen, hat sich nun einmal sportlich für die Bundesliga qualifiziert.“ Eine denkbare Variante wäre die Aufstockung der Bundesliga-Westgruppe auf sieben Teams für die kommenden Hallensaison. „Ob es die Aufstockung oder etwas anderes ist: Es wäre uns sehr angenehm, wenn nicht ein dritter Verein derart von unserem Fehler betroffen wäre.“

Gespräch mit dem DHB-Koordinator

Dem Einsatz der jungen Spielerin, die in Deutschland zuletzt für Uhlenhorst Mülheim gespielt hat, dann in den USA aktiv war und sich nun dem DHC angeschlossen hat, ging ein Gespräch Sussenburgers mit dem DHB-Koordinator für den nationalen und internationalen Spielverkehr, Harald Steckelbruck, voraus. „Wir wollten uns darüber informieren, ob ein Wechsel nach dem 1. November noch möglich sei. Das ist auch möglich, aber die Bundesliga ist von dieser Regelung ausgenommen“, erklärt Sussenburger, der aber unterstreicht: „Ich mache Herrn Steckelbruck überhaupt keinen Vorwurf. Wahrscheinlich kriegt er Tausende solcher Anfragen und er informiert uns stets zuverlässig und kompetent. Unsere Anfrage bezog sich auf die Hallensaison, wir haben aber den Fehler gemacht, nicht noch einmal in die Spielordnung zu schauen.“

Was Sussenburger freilich ärgert, ist das elektronische Spielberichtsverfahren, in dem die betreffende Spielerin schwarz, also als spielberechtigt, markiert war – und nicht rot: „Es muss einfach möglich sein, dass das System die betreffende Spielerin in solchen Fällen auch als nicht spielberechtigt markiert. Wir haben da einfach ein veraltetes System.“ Bitter aus Sussenburgers Sicht und für Raffelberg: „Es handelt sich um eine Jugendspielerin, die erst in den letzten zwölf Minuten zum Einsatz kam, als das Spiel längst entschieden war. Sie hat kein Tor erzielt und kein Tor vorbereitet. Es wäre einfach bitter, wenn dies zu Lasten des Club Raffelberg ginge.“ Nun muss das Bundesschiedsgericht über den Fall entscheiden.