Duisburg Ducks bestreiten den ersten Test

Duisburg. Der Bundesligist Duisburg Ducks testet am Mittwoch daheim gegen die Düsseldorf Rams. Lennart Pakmor fällt weiterhin aus.

Für die Duisburg Ducks geht es wieder rund. Am Mittwochabend (20.30 Uhr, Sporthalle Süd) bestreitet der Skaterhockey-Bundesligist sein erstes Testspiel für die Saison 2020. Auch die übrigen Vorbereitungspartien finden mittwochs zum gleichen Zeitpunkt statt. Am 19. Februar ist der Crefelder SC mit seinem Bundesliga-Team, am 26. Februar mit seiner Zweitliga-Mannschaft zu Gast. Zudem wird es noch ein vereinsinternes Spiel gegen die Regionalliga-Reserve der Ducks geben, das allerdings noch nicht terminiert ist.

„Seit dem 6. Januar trainieren wir wieder“, berichtet Trainer Gordon Kindler. Montags und mittwochs geht es auf Rollen zur Sache; samstags gibt zudem noch eine „Trockeneinheit“.

Neuzugänge sind dabei

Auch weiterhin fehlt Lennart Pakmor nach seinem Schienbeinbruch auf längere Sicht. „Wir hoffen, dass er im Sommer wieder dabei ist“, sagt Kindler. „Ansonsten gab es immer mal wieder kleinere Ausfälle, aber im Test gegen Düsseldorf werden wir relativ komplett antreten können“, sagt der Coach. Phil Grühn wird fehlen, aber die meisten anderen sind dabei – unter anderem auch die Neuzugänge Roy Prince, Meikel Prince und Hendrik Müller. „Ich hoffe auch, dass Lucas Kleinschmidt auflaufen kann“, so Kindler. Was er sehen will, ist klar: „Hohes Tempo.“ Das, was spielerisch im Training erarbeitet wurde, freilich ebenso.

Die Bundesliga-Saison beginnt für die Enten mit Auswärtsspielen in Krefeld (7. März) und Augsburg (14. März). Am 28. März sind die Rockets Essen Gegner im ersten Heimspiel der neuen Saison.