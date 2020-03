Duisburg Ducks starten in die neue Bundesliga-Saison

Duisburg. In der Bundesliga gehen nur noch zehn Mannschaften an den Start. Die Duisburg Ducks wollen erneut sicher in die Play-offs einziehen.

Gordon Kindler formuliert das Saisonziel vorsichtig. „Wir wollen nicht schlechter sein als in der vergangenen Saison“, sagt der Trainer des Skaterhockey-Bundesligisten Duisburg Ducks. Hieße: Mindestens Rang sechs – und damit vergleichsweise sicher hinein in die Play-offs. Dass der Coach nicht forscher ist, hat einen guten Grund. Die ISHD, also die Skaterhockey-Kommission des Deutschen Rollsport- und Inline-Verbandes, hat sich dazu entschieden, die Topklasse von zwölf über elf auf nun zehn Vereine zu reduzieren. Heißt: Zwischen Play-off-Rang acht und Abstiegsplatz zehn kann ein Wimpernschlag liegen.

Glücklich macht das die meisten Vereine nicht. „Der Verband wollte die 2. Bundesliga stärken. Aber der meiste sportliche Aufwand wird in der 1. Bundesliga betrieben“, sagt Kindler. „Jetzt reicht ein verkorkstes Jahr, um ein ganzes Vereinskonstrukt zum Einsturz zu bringen.“ Den Missmut der Klubs habe der Verband zur Kenntnis genommen – dass es eine schnelle Wiederaufstockung der Topklasse gibt, kann sich Kindler aktuell nicht vorstellen.

Duisburg Ducks mit erfolgreichen Testspielen

Läuft alles nach den Vorstellungen der Enten, haben sie mit den Sorgen am Tabellenende wenig zu tun. Die Vorbereitung hatte jedenfalls gute wie auch durchwachsene Aspekte. Die Ergebnisse der Testspiele haben freilich keinen Aussagewert – auch wenn alle Spiele, einschließlich der Partie gegen Bundesliga-Auftaktgegner Crefelder SC – gewonnen worden sind. „Unsere Systemerweiterung halte ich für gelungen. Wir müssen nun aber sehen, wie das in Punktspielen funktioniert“, sagt Kindler über die nun größere taktische Variabilität, die die Duisburger für ihre Gegner weniger leicht ausrechenbar macht. Ebenfalls positiv: Die Integration der Neuzugänge ist bestens gelungen. „Menschlich passt das ganz hervorragend“, freut sich der Coach daher.

Weniger gut sind die zahlreichen Verletzungen, die dafür sorgten, dass Phil Grühn nur vier, Zugang Lucas Kleinschmidt nur drei Trainingseinheiten absolvieren konnten. „Ich denke, dass beide am ersten Spieltag noch nicht dabei sein können“, so Kindler. Dazu kommt der Langzeitverletzte Lennart Pakmor, der nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch noch einige Zeit braucht, um wieder einsteigen zu können. Die gute Stimmung im Team dokumentiert, dass sich der junge Mann, der so stark in Zweikämpfen an der Bande agiert, die Testspiele in der Sporthalle Süd angeschaut hat. Dabei konnte er sehen, wie gut Pascal Rüwald auftrumpfte. „Er hat richtig gut gespielt“, lobt daher auch der Coach – und ärgert sich: Denn Rüwald ist nach einer roten Karte noch für drei Spiele gesperrt.

Ein enges Feld hinter der Spitzengruppe

An der Spitze müssen sich die Fans nicht an neue Favoritennamen gewöhnen. „Ich denke, dass die Crash Eagles Kaarst, die Rockets Essen und der Crefelder SC erneut ganz heiße Kandidaten für die ersten drei Plätze sind“, sagt Kindler. „Und dahinter gibt es ein ganz enges Feld.“ Neu in der Liga ist Aufsteiger Red Devils Berlin. „Ich kann die Berliner nur schwer einschätzen“, so der Duisburger Coach. „Mit Fabian Rudloff haben sie aber nicht umsonst einen Nationalspieler gestellt. Und Mike Nagat kennen wir schließlich bestens“, sagt Kindler über den Duisburger, der aus beruflichen Gründen in der Hauptstadt lebt und für die Red Devils spielt.

Die Saison 2020 beginnt für die Ducks mit einem Auswärtsspiel. Am Samstag (19 Uhr) geht es zum Crefelder SC. Eine Standortbestimmung am ersten Spieltag.