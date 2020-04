Duisburger Arena könnte bald Maschinensucher.de-Arena heißen

Duisburg. Das Essener Unternehmen Maschinensucher.de will für zehn Jahre die Namensrechte an der Duisburger Arena erwerben. Auch Schauinsland äußert sich.

Je nach Entwicklung der Corona-Krise werden die Fans des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg die Schauinslandreisen-Arena nie mehr betreten können. Denn das Stadion könnte einen neuen Namen haben, wenn der Ball wieder rollt. Das Essener Unternehmen Maschinensucher.de möchte die Namensrechte an der Arena erwerben. Der Vertrag mit dem Reiseunternehmer Schauinsland läuft im Sommer aus.

Firmengründer und Geschäftsführer Thorsten Muschler bestätigte am Montag einen entsprechenden Medienbericht und Gespräche mit dem MSV-Vermarkter Lagardère: „Wir haben unser Interesse signalisiert und warten auf eine Antwort von Lagardère.“

MSV Duisburg äußert sich nicht

Ob Schauinslandreisen seinen Hut in den Ring werfen wird, um die Namensrechte an der Arena auch künftig zu halten, ist offen. Wie Andreas Rüttgers, Leiter des Fluggeschäftes bei Schauinsland und zudem ehemaliger MSV-Präsident, gegenüber der Redaktion erklärte, ist diesbezüglich noch keine Entscheidung gefallen. Die Corona-Zeiten stellen gerade für Reiseveranstalter eine große Herausforderung dar. Ob das doppelte Engagement beim MSV – Schauinsland ist aktuell auch der Trikotsponsor – künftig noch zu vertreten sei, müsse abgewartet werden, wie Rüttgers ausführte. Er sagte aber auch: „Wenn ein anderes Unternehmen eine Summe zahlen kann, die dem MSV hilft, werden wir sicherlich nicht fordern, dass man auf uns warten solle.“

Thorsten Muschler, Gründer und Geschäftsführer bei Maschinensucher.de, betrachtet den MSV Duisburg als eine „spannende Geschichte“. Foto: Knut Vahlensieck / FUNKE Foto Services

Die Maschinensucher versprechen dabei schnelle Hilfe. Das 1999 in Essen gegründete Unternehmen, das im Internet eine Plattform für den Handel mit Baumaschinen bietet, möchte die Namensrechte am Duisburger Stadion für zehn Jahre erwerben. Wie Torsten Muschler erklärte, sei es zudem eine Option, den Betrag für die ersten fünf Jahre vorzufinanzieren, um dem MSV in der aktuell finanziell schwierigen Situation zu helfen. Muschler: „Der MSV ist eine spannende Geschichte. Wir sind bereit, schnell zu handeln.“ Der MSV Duisburg wollte die Sache am Montag nicht kommentieren.

Maschinensucher.de ist nach eigenen Angaben bei neun Zweitligisten über Bandenwerbung engagiert. Zudem sind die Essener Sponsor des ehemaligen Darts-Weltmeisters Michael van Gerven. In diesem Genre ist auch Schauinsland am Ball: als Sponsor von Phil Taylor.