Duisburger Handballer haben nach Abbruch Planungssicherheit

Die Saison ist abgebrochen – oder wird es am 20. April offiziell sein. Dass der Handball-Verband Niederrhein diese Entscheidung getroffen hat, begrüßen die Vertreter der Duisburger Vereine. Denn nun herrscht Planungssicherheit, nachdem die meisten ohnehin schon davon ausgegangen waren, aufgrund der Corona-Pandemie in dieser Saison nicht mehr spielen zu können.

Nun steht noch die Entscheidung des Bundesrates des Deutschen Handball-Bundes aus, der festlegen wird, anhand welcher Tabelle die Aufstiegsfrage entschieden wird. Abstiege wird es – abgesehen von vollzogenen Rückzügen oder Disqualifikationen – nicht geben. Klar ist schon jetzt: Männer-Oberligist HC Wölfe Nordrhein wird in die Regionalliga aufsteigen – und Frauen-Landesligist HSG Hiesfeld/Aldenrade II ebenso. Der angehende Verbandsligist steht, wie auch die Wölfe, bei allen denkbaren Lösungsoptionen auf einem Aufstiegsrang.

Hinrundenabschlusstabelle, die Tabelle beim letzten komplett ausgetragenen Spieltag, die Abbruchtabelle (möglicherweise bereinigt durch einen Punktquotienten) – das sind die Szenarien, wobei gerade Variante zwei unwahrscheinlich wirkt, da dieser Spieltag von Staffel zu Staffel variieren kann.

Frauen der GSG Duisburg sind gerettet

„Wenn es wirklich so kommt, dass unsere zweite Mannschaft aufsteigt, freut mich das natürlich riesig für die Mädels“, sagt Michael Peter, der Sportliche Leiter der HSG Hiesfeld/Aldenrade. Die Reserve war in den genannten Varianten mindestens Zweiter, aktuell ist sie gar Erster. In der Frauen-Landesliga steigen die Ersten und Zweiten beider Staffeln auf. Doch auch ganz grundsätzlich ist Peter froh, dass nun erst einmal Klarheit herrscht: „Dass es keine Absteiger gibt, halte ich für eine faire Lösung.“ Doch Peter mahnt auch: „Ein großes Fragezeichen ist schließlich, ob die neue Saison wirklich pünktlich starten kann.“

Die GSG Duisburg ist in der Frauen-Oberliga nun gerettet – genauso wie die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen eine Klasse tiefer. Beide stehen aktuell knapp vor den Abstiegsrängen. „Das gibt uns Planungssicherheit. Allerdings haben wir auch nie auf einem Abstiegsplatz gestanden“, sagt Werner Stöckmann, der Teammanager der GSG. „Die aktuelle Lösung ist die gerechteste. Klar ist, dass es durch die größeren Ligen englische Wochen geben wird. Wir können nun aber unsere Personalplanung beginnen, da viele Spielerinnen ihre Entscheidungen auch von der Liga abhängig machen.“

Wölfe-Coach Grefer feiert mit einem Glas Tesch

„Das war absehbar, und für uns Handballer ist es das gesundheitlich Sinnvollste“, meinte Sascha Thomas, der Trainer des Herren-Oberligisten VfB Homberg. Die Gelb-Schwarzen standen zu keinem Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz. „Auch wenn wir nicht unmittelbar davon betroffen sind, bin ich jetzt gespannt, wie der Aufstieg geregelt wird“, so Thomas: „Mal sehen, wie viele Mannschaften in der nächsten Saison in der Oberliga spielen.“ Die Wölfe Nordrhein haben sich den Aufstieg nach Ansicht des 39-Jährigen redlich verdient: „Sie haben bis zur Aussetzung des Spielbetriebs eine richtig starke Saison hingelegt.“

Alexander Grefer feierte den Aufstieg der Wölfe Nordrhein mit einem Glas Wein. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

„Wir können uns jetzt der Saisonplanung widmen“, sagt Wölfe-Coach Thomas Molsner. Sein Trainer-Kollege Alexander Grefer, geborener Tesch, postete in den sozialen Medien derweil ein Glas Wein – aus dem Weingut Tesch aus dem Anbaugebiet Nahe. Oberligist HSG Hiesfeld/Aldenrade ist derweil gerettet,

Für Ulrich Nepicks stand das Saisonende schon vor fünf Wochen fest. „Als der HVN den Mannschaften die Entscheidung überließ, Spiele auszutragen, war für mich klar, dass die Saison nicht zu Ende gespielt wird“, sagt der 2. Vorsitzende der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen. In der Verbandsliga lag der TV Geistenbeck mit nur zwei Minuspunkten klar auf Titelkurs. Ve/Ru/Ka gehörte dem Kreis der weit entfernten Verfolger an. „Keine Frage, natürlich hat sich Geistenbeck den Aufstieg verdient“, so Nepicks.