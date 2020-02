Duisburger Landesligisten kassieren Niederlagen

Duisburg. Der VfB Homberg II verlor gegen Issum 23:30. Die HSG Hiesfeld/Aldenrade II hat es in der Landesliga noch heftiger erwischt.

In der Handball-Landesliga ging das Duisburger Duo am Wochenende leer aus. Der VfB Homberg II musste sich gegen Issum nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte noch deutlich geschlagen geben. Die HSG Hiesfeld/Aldenrade II erlebte in Borken ein Debakel.

VfB Homberg II –

TV Issum 23:30 (12:11)

VfB II: Brockmann, Dürdoth, Srsa, Wibbeke (je 4), Hochkeppel (3), Wiesehahn (2), Reimann, Süßer.





In der ersten Hälfte boten die Homberger gegen den Tabellendritten eine ansprechende Leistung. Bis zum 16:16 (38.) blieb es spannend, dann schwammen ihnen die Felle davon. „Wir haben es nicht mehr hinbekommen, den Ball zu versenken. Und unsere Abwehr wurde löchrig“, so Trainer Oliver Kratky.

Angeführt von Johannes Teuwsen (zehn Tore) und Marc Höhner (acht Tore) zog Issum auf 17:22 (45.) davon und geriet anschließend nicht mehr in Gefahr. „Leider gingen bei uns nach dem Fünf-Tore-Rückstand die Köpfe runter“, so Kratky: „Wir haben verdient verloren.“

Am Sonntag (11.30 Uhr) muss der VfB, der trotz der Niederlage weiterhin Siebter ist, beim abstiegsgefährdeten SC Bottrop antreten.

TV Borken –

Hiesfeld/Aldenrade II 35:14 (15:7)

HSG II: Brock, Oestermann (je 3), Plattner (2), Möhle (2/1), Metzner (1/1), Matic, Roskosch, Schulz.





Die HSG, die das Hinspiel mit 29:17 gewonnen hatte, lieferte eine desolate Vorstellung ab. Da konnten auch die frühe Anwurfzeit, das Harzverbot in der Sporthalle Mergelsberg und die personellen Probleme nicht als Entschuldigung herhalten.

Bis zum 5:7 (15.) konnten die Rot-Weiß-Violetten die Partie offen gestalten. Dann brachen alle Dämme, und Borken sorgte mit einem 8:0-Lauf noch vor der Pause für klare Verhältnisse. „In der Pause hatten wir uns nochmal etwas vorgenommen. Doch beim 7:20 wusste ich, dass es leider nur heiße Luft war“, war HSG-Trainer Jörg Schnier restlos bedient: „Das war ein Untergang durch Selbstaufgabe.“

Seinen Torhütern Jan Vorwerk und Frederik Barth bescheinigte Schnier sogar noch eine starke Leistung; „Von den Feldspielern kann ich leider keinen positiv erwähnen.“

Am Samstag (15.45 Uhr, Driesenbusch) ist im Heimspiel gegen den TuS Lintfort Wiedergutmachung angesagt.