Duisburger SV 1900 feiert wichtigen Sieg beim VfB Speldorf

Das war richtig wichtig für den Duisburger SV 1900. Der Fußball-Landesligist hat sich beim VfB Speldorf mit 1:0 (1:0) durchgesetzt und damit die Abstiegsränge wieder verlassen. „Das war eine starke Leistung von uns und auch ein verdienter Sieg“, sagte DSV-Trainer Julien Schneider. Zwar setzten die Mülheimer in der zweiten Halbzeit zum Sturmlauf an, „aber wir haben so gut wie keine Chance zugelassen“. Rund zehn Minuten vor dem Ende aber doch: „Da hat unser Torhüter eine Dreifachchance des VfB dreimal abgewehrt“, so Schneider. „Das waren drei Hundertprozentige innerhalb von fünf Sekunden.“ Selbst ließ der DSV 1900 einige Mal die Chance, den Spielstand zu erhöhen, ungenutzt.

„Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen“, so Schneider. Schon in der ersten Halbzeit brauchte es einige gute Gelegenheiten, ehe der Ball dann doch im Speldorfer Netz lag. Nach einem Querpass von Marcel Vogel traf Ahmed Can Simsek den Ball nicht richtig – doch genau das war der Grund, warum er letztlich rein ging. „Danach hatte der VfB aber noch einmal Druck gemacht.“

DSV 1900 verpasst zweiten Treffer

Die zweite Hälfte verlief erwartungsgemäß. „Die Speldorfer sind um ihr Leben gerannt“, zollte Schneider dem Gegner großen Respekt. „Wir hätten aber zwei-, drei-, viermal das 2:0 machen müssen.“ Letztlich attestierte der Coach seinen Spielern ein „tolles Auswärtsspiel. Wenn man etwas kritisieren will, dann nur, dass wir uns das Leben selbst schwer gemacht haben, indem wir so viele Chancen ungenutzt ließen.“

Hüseyin Rasitoglou bot eine starke Vorstellung – ebenso wie Neuzugang Keita Taguchi, der erstmals von Beginn an spielte. Das wischte Schneider jedoch weg: „Die gesamte Mannschaft hat eine tolle Leistung geboten“, betonte er. „Man muss einmal bedenken, dass wir mit wenigen Mitteln einen breiten Kader aufgestellt haben, von dem nun aber fünf, sechs Spieler verletzt sind. Trotzdem hängen sich die Jungs immer wieder rein.“