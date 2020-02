Duisburger SV 1900 verlässt die Abstiegsplätze

Duisburg. Der Duisburger SV 1900 gewann das Nachholspiel in der Fußball-Landesliga gegen den ESC Rellinghausen mit 2:0.

Duisburger SV 1900 –

ESC Rellinghausen2:0 (1:0)

DSV: Chmilewski – Fritzsche, Sari, Bayram, Durmus (50.Frank)– Yilmaz (78. Rasitoglou), Schürmann, Yildiz, Vogel (90. Cho) – Ersöz (86. Hopf), Simsek.

Tore: 1:0 Ersöz (29.), 2:0 Simsek (79., Foulelfmeter).



In der Fußball-Landesliga verließ der Duisburger SV 1900 zumindest bis zum Wochenende die Abstiegsplätze. Die Wanheimerorter gewannen am Mittwoch das Nachholspiel gegen den ESC Rellinghausen mit 2:0 (1:0).

Angesichts personeller Engpässe musste sich DSV-Trainer Julien Schneider unkonventionelle Dinge einfallen lassen. So kam Maximilan Fritzsche nicht nur an die Kapitänsbinde, sondern auch zu einem Einsatz als rechter Verteidiger. Bünyamin Burak Sari spielte auf der für ihn ungewohnten Innenverteidiger-Position.

Die Wanheimerorter setzten die ersten Akzente. In der 15. Minute spielte Berkay Basri Ersöz Gästekeeper Björn Heußen aus, wurde aber zu weit abgedrängt, sodass nur noch eine Ecke dabei heraussprang. In der 29. Minute machte es Ersöz besser. Nach einem Zuspiel von Murat Yildiz bezwang der DSV-Stürmer den Keeper und traf zur Duisburger Führung ins Netz.

Simsek traf für den DSV vom Punkt

Das 1:0 ging zu diesem Zeitpunkt in Ordnung. Rellinghausen wurde im Verlauf der ersten Halbzeit allerdings stärker. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Essener den Druck. Das Geschehen spielte sich weitgehend in der Duisburger Hälfte ab. Der DSV kämpfte aufopferungsvoll, konnte zunächst allerdings kaum für Entlastung sorgen.

In der 75. Minute ergab sich für die Gastgeber eine dieser seltenen Möglichkeiten, für etwas Ruhe zu sorgen. Ahmed Can Simsek und Marcel Vogel liefen alleine auf das Essener Tor zu, doch Simsek verstolperte den Ball im entscheiden Moment. Vier Minuten später traf Simsek aber. Nach einem Foul an Ersöz zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Den fälligen Strafstoß versenkte Simsek „rechts unten“ zum 2:0.

„Das war eine super Mannschaftsleistung. Man fragt sich natürlich, warum das nicht immer so geht“, so DSV-Trainer Julien Schneider, der mit Firat Durmus (Zerrung) eine weitere Verletzung beklagen muss.