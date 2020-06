Duisburger Teams sind in der Oberliga stark vertreten

Duisburg. Die Gruppen für die kommende Spielzeit sind nun eingeteilt. Nur in einer Altersklasse geht keine Duisburger Mannschaft an den Start.

In der vergangenen Saison waren Duisburger Nachwuchsmannschaften in den höchsten Handball-Ligen rar gesät. Das ändert sich zur kommenden Spielzeit massiv – auch weil aufgrund der Corona-Pandemie die Qualifikationsrunde entfällt und alle gemeldeten Mannschaften in der Regional- und Oberliga ein Startrecht erhalten. Ende Mai ging die Frist zu Ende, in der die Vereine ohne Konsequenzen ihre Mannschaften wieder abmelden konnten. Nun hat der Handball-Verband Niederrhein für die Oberligen die nötig gewordenen Gruppen eingeteilt.

Aus Duisburg gehen in dieser Spielklasse neun Mannschaften an den Start – in der männlichen B-Jugend kommen noch die HSG Homberg-Rheinhausen II und die HSG Duisburg-Süd hinzu, die in der ursprünglichen Meldeliste noch gefehlt hatten. Dafür haben die C-Juniorinnen des VfL Rheinhausen ihren Verzicht erklärt.

Und so sehen die Oberligen nach der Auslosung aus:

Männliche A-Jugend: 16 Mannschaften werden auf zwei Achter-Gruppen verteilt. Die Ersten und Zweiten bestreiten am Saisonende ein Final-Four-Turnier. Gruppe 1: HSG Homberg-Rheinhausen, DJK Olympia Fischeln, DJK VfR Saarn, Schwarz-Weiß Essen, SV Straelen, TB Wülfrath, TV Korschenbroich, Vohwinkeler STV; Gruppe 2: Haaner TV, HC TV Rhede, HSV Solingen-Gräfrath II, SSG/HSV Wuppertal, TSV Aufderhöhe, Turnerschaft Grefrath, Turnerschaft St. Tönis, TV Ratingen.

Männliche B-Jugend: 36 Mannschaften werden auf vier Neuner-Gruppen verteilt. Die Ersten und Zweiten spielen im Anschluss in zwei Vierer-Gruppen eine Zwischenrunde. Daraus erreichen die Ersten und Zweiten das Final-Four-Turnier. Gruppe 1: Adler Bottrop, Schwarz-Weiß Essen, Bergische Panther, SG Ratingen, Turnerschaft Lürrip, Treudeutsch Lank, TV 1848 Mönchengladbach, TV Korschenbroich, Vohwinkeler STV; Gruppe 2: HSG Duisburg-Süd, ASV Süchteln, ATV Biesel, Adler Königshof, HC TV Rhede, JSG NeuKaLi, Moerser SC, SG Langenfeld, SG Unterrath; Gruppe 3: Cronenberger TG, HSG am Hallo, JSG DJK/TV Oppum, MTG Horst Essen, Bayer Uerdingen, SG Überruhr, TSV Aufderhöhe, TV Angermund, TV Lobberich; Gruppe 4: HSG Homberg-Rheinhausen II, Bergischer HC II, Haaner TV, Remscheider TV, SSG/HSV Wuppertal, TB Oberhausen, TuSEM Essen II, TV Erkelenz, TV Ratingen.

Duisburg ist bei der C-Jugend mit vier Teams am Start

Männliche C-Jugend: 31 Mannschaften werden auf drei Achter- und eine Siebener-Gruppe verteilt. Der Modus entspricht dem der B-Jugend. Gruppe 1: HSG Homberg-Rheinhausen, JSG Hiesfeld/AldenradeII, Hamborn 07, Schwarz-Weiß Essen II, MTG Horst Essen II, TuSEM Essen II, TV Ratingen, Vohwinkeler STV; Gruppe 2: ETuS Wedau, ASV Süchteln, HSV Solingen-Gräfrath, Mettmann-Sport, SG Ratingen, Treudeutsch Lank, TV Biefang, Wald-Merscheider TV; Gruppe 3: ATV Biesel, Bergischer HC II, JSG DJK/TV Oppum, LTV Wuppertal, Bayer Uerdingen, TV Aldekerk II, TV Korschenbroich, TV Vorst; Gruppe 4: Haaner TV, HSG Velbert/Heiligenhaus, SG Langenfeld, SG Unterrath, Solinger TB, SSG/HSV Wuppertal, Turnerschaft Grefrath.

Weibliche A-Jugend: 18 Mannschaften werden auf zwei Neuner-Gruppen verteilt. Die Ersten und Zweiten bestreiten am Saisonende ein Final-Four-Turnier. Gruppe 1: HSG Velbert/Heiligenhaus, HSV Wegberg, Mettmann-Sport, SV Straelen, SV 08/29 Friedrichsfeld, Turnerschaft Grefrath, TuS Xanten, TV Korschenbroich, Wald-Merscheider TV; Gruppe 2: Hamborn 07, Fortuna Düsseldorf, HSG Rade/Herbeck, Ohligser TV, SG Überruhr, SV Schermbeck, TB Wülfrath, TV Beyeröhde, VT Kempen.

Weibliche B-Jugend: 18 Mannschaften werden auf zwei Neuner-Gruppen verteilt. Die Ersten und Zweiten bestreiten am Saisonende ein Final-Four-Turnier. Duisburger Teams sind hier nicht vertreten. Gruppe 1: TB Wülfrath, ASV Rurtal-Hückelhoven, Bergische Panther, Bergischer HC, Hildener AT, SuS Haarzopf, TSV Bocholt, VT Kempen II, Wald-Merscheider TV; Gruppe 2: Haaner TV, HC TV Rhede, HSG Rade/Herbeck, Neusser HV, SG Überruhr, TSV Kaldenkirchen, Turnerschaft St. Tönis II, TV Lobberich, Welfia Mönchengladbach.

Weibliche C-Jugend: 24 Mannschaften werden auf drei Achter-Gruppen verteilt. Die Ersten und Zweiten spielen im Anschluss in zwei Dreier-Gruppen eine Zwischenrunde. Daraus erreichen die Ersten und Zweiten das Final-Four-Turnier. Gruppe 1: ETuS Wedau, HSV Solingen-Gräfrath II, HSV Wegberg, Mettmann-Sport, SG Unterrath II, SuS Haarzopf, SV Heißen, Turnerschaft St. Tönis; Gruppe 2: HC TV Rhede, TSV Bocholt, Treudeutsch Lank, TV Biefang, TV Issum, TV Lobberich, VT Kempen, Wald-Merscheider TV; Gruppe 3: ATV Biesel, HG Kaarst/Büttgen, Rheydter TV, SG Überruhr, SG Unterrath, TuS Reuschenberg, TV Aldekerk II, TV Borken.

Die Einteilung der Gruppen in der klassenhöheren Regionalliga erfolgt in den nächsten Tagen.