Duisburgs Mark Gansen trifft für Deutschland

Mark Gansen, in der Wasserball-Bundesliga für den ASC Duisburg im Einsatz, erzielte bei seinem Debüt in der Nationalmannschaft ein Tor.

Duisburg Bei seinem Debüt in der Wasserball-Nationalmannschaft erzielt Mark Gansen vom ASC Duisburg im Testspiel gegen Georgien sein erstes Tor.

Was für ein Einstand. Gleich in seinem ersten offiziellen Spiel für die deutsche Herren-Nationalmannschaft ließ Mark Gansen vom Wasserball-Bundesligisten ASC Duisburg aufhorchen. Beim deutlichen 18:9 (7:1, 6:3, 3:1, 2:4)-Sieg gegen den EM-Zehnten Georgien erzielte der 18-Jährige gleich sein erstes Tor für die DSV-Auswahl.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm bereitet sich derzeit in Warendorf auf das anstehende Olympia-Qualifikationsturnier in Rotterdam (14. bis 21. Februar) vor. Die Partie gegen Georgien war das erste Spiel der DSV-Auswahl, die zwischenzeitlich sogar mit 15:4 geführt hatte, seit zehn Monaten.

Nach dem Rücktritt von Dennis Eidner und dem verletzungsbedingten Fehlen von Ben Reibel war Debütant Mark Gansen diesmal der einzige Spieler des ASCD im Aufgebot des DSV. Mit dabei in Warendorf sind auch die beiden ehemaligen Duisburger Julian Real und Torhüter Moritz Schenkel (beide Waspo 98 Hannover).

Bereits Ende 2018 durfte sich der damals 16-Jährige über eine Einladung für die Herren-Nationalmannschaft freuen. Damals verhinderte dann aber eine langfristige Verletzung (Bizepssehnenriss) das Debüt des Jugend-Auswahlspielers, das er nun in Warendorf gegen Georgien geben durfte.

Turnierteilnahme in Montenegro abgesagt

Beide Teams haben sich im Rahmen gemeinsamer Trainingsmaßnahmen in der Sportschule der Bundeswehr unter Einhaltung strikter Hygienevorgaben eingerichtet. Das Testspiel fand ohne Zuschauer, ohne Pressevertreter und sogar ohne externe Kampfrichter statt. Als Schiedsrichter fungierte unter anderem Mirko Arntzen, ehemals Wasserballer beim Duisburger SV 98.

Die deutsche Auswahl wird kurzfristig auch die restliche Rotterdam-Vorbereitung komplett in Warendorf bestreiten: Aufgrund positiver Corona-Testungen bei der Konkurrenz hat der DSV am Montag die für die kommende Woche geplanten Trainingsmaßnahmen in Montenegro und den damit verbundenen Start bei einem Vier-Nationen-Turnier in Podgorica abgesagt.

Die Tore für Deutschland erzielten: Zoran Bosic (4/Esslingen), Marko Stamm (4/Berlin), Mateo Cuk (4/Berlin), Lucas Gielen (2/Berlin), Niclas Schipper (2/Hannover), Marurice Jüngling (1/Berlin), Mark Gansen (1/Duisburg).