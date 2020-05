Edin Bicic will den SV Laar 21 vor dem Aus retten

Es gibt nicht viele Sportvereine, die von der Corona-Pandemie profitieren. Für den SV Laar 21 könnte die Krise am Ende einen positiven existenziellen Effekt haben. Die Mitglieder sollten im Frühjahr die Auflösung des Klubs beschließen. Versammlungen waren im Zuge von Corona aber nicht möglich. Nun ist überraschend wieder eine Rettung möglich.

Am Freitag, 29. Mai (18 Uhr, Gaststätte „Zur Flora“, Florastraße 66 in Laar), steht nun eine Mitgliederversammlung unter Einhaltung der Corona-Regeln an. Dann wollen die Laarer nun doch nicht das Buch der 99-Jährigen Vereinsgeschichte zuklappen. Der Ex-Vorsitzende Edin Bicic will wieder Vereinschef werden. „Ich will den SV Laar 21 retten“, sagt der in Laar ansässige Unternehmer, der früher unter anderem beim MSV Duisburg und beim VfB Homberg Fußball gespielt hat.

Kaplan macht den Weg frei

Der noch amtierende Vorsitzende Tekin Kaplan will den Weg für den potenziellen Retter freimachen. „Es geht allein um den Verein“, sagt Kaplan, der 2018 den Vorsitz von Bicic übernommen hatte. Freunde wurden die beiden Funktionäre nicht. Kaplan hatte noch im Februar in dieser Zeitung seinen Vorgänger für den Niedergang des Vereins verantwortlich gemacht. Bicic sah das natürlich grundlegend anders. Nun gibt es aber einen Burgfrieden. Edin Bicic will in der nächsten Woche wieder das Ruder übernehmen. Tekin Kaplan hatte schon vor drei Monaten erklärt, dass er eine Kandidatur seines Vorgängers begrüßen würde. Vor zwei Jahren hatte noch ein Machtkampf getobt.

Hinter dem Verein liegen bittere Monate. Im Januar brannte das Klubheim auf der Anlage an der Vogelwiese ab. Vergeblich bemühten sich die Laarer darum, bei benachbarten Vereinen ein Ausweich-Quartier zu erhalten. Wenig später warfen die Fußballer das Handtuch. Im Februar meldete der Klub seine erste Mannschaft, die in der Kreisliga B kickte, vom Spielbetrieb ab.

Rückkehr in den Spielbetrieb

Edin Bicic, der sich vergeblich darum bemüht hatte, die Platzanlage zu übernehmen – ein Berliner Investor hatte ihn überboten, dem Verein zugleich ein Spielrecht für zehn Jahre eingeräumt – setzt nun auf einen Neustart. In der nächsten Saison will er wieder eine Mannschaft melden. Er hofft, dass der SV Laar 21 durch den corona-bedingten Saisonabbruch in der B-Liga verbleiben kann. Auch die Platzanlage will er soweit in Schuss bringen, dass ein Spielbetrieb wieder möglich ist. Andernfalls will Bicic versuchen, doch noch eine Ausweichspielstätte zu finden.

Warum macht der 37-Jährige das alles? Edin Bicic: „Ich bin Laarer. Das ist mein Heimatverein. Ich möchte, dass wir 2021 das hundertjährige Bestehen feiern können.“