Ein Duisburger Marathon mit sieben Hügeln

Nikki Johnstone nahm am Sonntag die sieben Hügel von Edinburgh in Angriff und bewältigte dabei 750 Höhenmeter. Somit beteiligte sich auch der Vorjahressieger des Rhein-Ruhr-Marathons am virtuellen Ersatzlauf, dem #RRMHomerun. Der Schotte lief in seiner Hauptstadt 25 Kilometer.

Johnstone, der in Inverness beheimatet ist, musste auf der Insel laufen, da er aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausreisen durfte. Der Schotte, dessen deutsche Heimatstadt Düsseldorf ist, hatte dabei glatt vergessen, seine ausgedruckte Startnummer anzuheften. „Ich hoffe, ich bekomme jetzt trotzdem eine Medaille“, schmunzelte der Läufer.

Duisburger liefen in Cambridge und Singapur

Der Stadtsportbund und der LC Duisburg als Ausrichter des Rhein-Ruhr-Marathons hatten den virtuellen Homerun ins Leben gerufen, um den finanziellen Verlust, der durch die Absage entstanden ist, auszugleichen. Das ist gelungen. 2115 Teilnehmer leisteten ihren Beitrag. „Die endgültige Bilanz haben wir noch nicht vorliegen. Was wir aber schon jetzt sagen können: Dank des Homeruns können wir 2021 wieder an den Start gehen“, sagt Uwe Busch, Geschäftsführer des Stadtsportbundes. Einen Termin für den nächsten „echten“ Lauf gibt es noch nicht, da sind die Marathonis vom Spielplan des MSV Duisburg abhängig.

Nikki Johnstone war das „Gesicht der Kampagne“ und hatte somit einen großen Anteil am Erfolg. „Es war mir eine Ehre, zu helfen“, sagt Johnstone, der nun Schottland wieder verlassen darf und nach Deutschland zurückkehren wird.

International ist der Rhein-Ruhr-Marathon schon immer gewesen, durch die virtuelle Version gab es nun einen neuen internationalen Charakter. Jürgen Wöhrmann lief in Singapur und berichtete von einem Rennen mit wenigen Wolken und hohen Temperaturen. Außerdem waren Läufer in Berlin, Düsseldorf, Braunschweig, Essen, Dortmund, Wuppertal, München, Cambridge in England und Tournai in Frankreich unterwegs. Ein Halbmarathon-Läufer ging in Finnland auf die Strecke.

Medaillen gibt es beim Stadtsportbund Duisburg

Auch die Starter in Duisburg nahmen den Marathon mit pfiffigen Ideen in Angriff. Der Rheinhauser Ludger Kölven hatte sich für eine „Häuserblock-Runde“ entschieden: 18 Runden über 2,33 Kilometer. Nach 3:03,23 Stunden erreichte er sein Ziel. „Die Unterstützung der Zuschauer am Streckenrand und die Samba-Bands fehlten immens“, hofft Kölven auf die Rückkehr der Marathon-Normalität im kommenden Jahr. Am Start waren auch Klaus Stephan, Vorsitzender der Wölfe Nordrhein, und Martin Haltermann, Pressesprecher des MSV.

Da jeder Läufer seine Strecke individuell gestalten konnte, gibt es beim Homerun keinen klassischen Gesamtsieger. Medaillen, Finisher-T-Shirts und Urkunden gibt es als Dankeschön-Paket aber trotzdem. In der Geschäftsstelle des Stadtsportbundes an der Bertaallee im Sportpark sind die Auszeichnungen heute und dann aufgrund von Feier- und Brückentag ab Montag erhältlich. Der SSB bittet die Läufer, die heute an der Geschäftsstelle aufschlagen wollen, kurz vorher unter der Nummer 0203/300 08 11 anzurufen.