Ein Feuerwerk für den Erfolg: So wurde Raffelberg Meister

Auf dem Weg zurück nach Duisburg düste Tom Gans noch kurz zu Hause vorbei. Er hatte da etwas vorbereitet – ein Feuerwerk zur Feier des 29. Deutschen Meistertitels, den die Hockey-A-Mädchen für den Club Raffelberg bei der Deutschen Hallenmeisterschaft in Bad Homburg eingefahren hatten. „Die Mädels hatten richtig Spaß daran“, freute sich auch Trainer Frederik Heck über die Überraschung, die der Vater von Meisterspielerin Taja Gans dem Team da bereitet hatte. Ohnehin war die improvisierte Meisterfeier gelungen. Während im Clubheim die Ü-18-Karnevalsparty lief, organisierte der Verein die spontane Titelparty in der Hockeyhalle nebenan. „Am späten Abend sind Spielerinnen und Eltern dann aber völlig müde nach Hause gegangen“, so Heck.

Geplant war der große Erfolg freilich nicht. Aber ein wenig darauf gehofft, dass es möglich ist – das hatten die Raffelbergerinnen schon. „Wir wollten sehen, was möglich ist“, beschreibt Heck die Situation vor Beginn der Hallensaison. „Wir sind in der Spitze sehr gut besetzt“, sagt der Coach – das kann gerade in der Halle entscheidend sein. Dabei musste Raffelberg etwas arg getrieben in die Wintersaison starten. Durch die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft auf dem Feld blieben nur drei Wochen Vorbereitung. „Das sah bei unseren Gegnern anders aus.“ So startete der CR am ersten Spieltag zwar mit einem Erfolg gegen Bonn, unterlag aber dem Gruppenmitfavoriten Kahlenberg mit 2:3.

Team fand immer besser in die Spur

Doch je länger die Saison dauerte, umso besser fand die Mannschaft in die Spur. Das Rückspiel gegen Kahlenberg ging mit 1:0 an Raffelberg – am Ende war es dann aber doch „nur“ der zweite Platz in der eigenen Regionalliga-Gruppe, von denen es drei gab. „Wir haben aber früh begonnen, Freundschaftsspiele gegen die anderen starken West-Mannschaften zu bestreiten“, berichtet Heck. „Auf dem Toplevel kann dann schon einmal die Tagesform entschieden, gerade im A-Mädchen-Alter.“

Was bemerkenswert war: Diese Tagesform riefen die Raffelbergerinnen auf den Punkt ab, als es wichtig war. Bei der Endrunde um die Westdeutschen Meisterschaft reichten dem CR zunächst zwei Remis gegen den Düsseldorfer HC und den HTC Uhlenhorst Mülheim, um das Halbfinale zu erreichen – dann aber folgten die Erfolg gegen den RTHC Bayer Leverkusen und erneut gegen den DHC in Halbfinale und Endspiel. „Das war ein überragendes Wochenende der Mädchen“, lobte Heck.

Zwei perfekte Wochenenden

Und diese Einschätzung konnte er nun 1:1 übernehmen. Bei der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft ging lediglich das Gruppenspiel gegen die starken Zehlendorfer Wespen verloren. Am Ende brachte der 1:0-Finalsieg dank starker Nerven der jungen Spielerinnen und guter Defensivarbeit den Erfolg gegen den HC Ludwigsburg – und natürlich auch dank des Siegtreffers von Taja Gans.

Ein interessanter Nebenaspekt: Normalerweise sammelt Susi Wollschläger, Cheftrainerin für den weiblichen Hockey-Bereich des CR, einen Titel nach dem anderen – nun hat sie sich auch als „Meistertrainermacherin“ hervorgetan. „Susi hat mir die Verantwortung für diese Mannschaft übertragen“, freute sich Heck. „Ich hatte einige Jahre lang die D-Knaben beim CR trainiert“, berichtet der langjährige Raffelberger Herrenspieler. „Bei der Deutschen Meisterschaft der WJB 2018 war ich Susis Co-Trainer. Im April habe ich dann die A-Mädchen übernommen“, so der Erfolgscoach, dem die Ausgabe sichtlich Spaß macht.

Das wurde auch gefeiert. Und als die Meisterparty zu Ende war, ging es für das Trainerteam noch rüber zur Ü-18-Karnevalsparty.

Die 29 Deutschen Meisterschaften des Club Raffelberg:

Feldhockey:

Herren (2): 1951, 1953

Männliche Jugend A (1): 1977

Männliche Jugend B (1): 1980

Weibliche Jugend (2): 1977, 1997

Weibliche Jugend A (2): 2005, 2015

Weibliche Jugend B (4): 2002, 2004, 2018, 2019

Mädchen A (4): 1995, 1997, 2000, 2008

Oldies (1): 2018

Hallenhockey:

Männliche Jugend B (2): 1974, 1975

Knaben A (3): 1974, 1975, 1978

Weibliche Jugend B (2): 2003, 2005

Mädchen A (5): 2003, 2008, 2012, 2014, 2020.