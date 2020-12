Ein Jahr des Verzichts und der Enttäuschungen

Duisburg Das Jahr 2020 stand auch im Duisburger Sport im Zeichen der Corona-Pandemie. Ein Kommentar.

1998 berichtete ich für diese Zeitung über den sensationellen Titelgewinn des 1. FC Kaiserslautern in der Fußball-Bundesliga. Der Betzenberg bebte, die Stadt befand sich im Ausnahmezustand. Als Duisburger musste ich mir später am Abend im Irish Pub um die Bezahlung des Getränks keine Gedanken machen. Der MSV hatte zuvor dem FC Bayern München ein 0:0 abgetrotzt und damit den Roten Teufeln den Weg zur Meisterschaft geebnet. 22 Jahre später erlebte ich das Fritz-Walter-Stadion, diesen Tempel des Fußballs, beim Gastspiel des MSV Duisburg als einen Ort der Trostlosigkeit. 14 Journalisten verloren sich auf der Tribüne. Der Blick auf das Laptop war mehrfach getrübt. Auch zehn Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie habe ich noch immer nicht den Dreh raus, wie die Brille beim Tragen des Mundschutzes nicht beschlägt.

Das Jahr 2020 lassen wir gerne hinter uns - in der Hoffnung, dass das neue Jahr besser wird, wir Corona vom Hof jagen können. Die Pandemie hat auch den Duisburger Sport getroffen. Wir haben viel verpasst, mussten auf vieles verzichten: den Rhein-Ruhr-Marathon, die Kanu-Regatta, auf unzählige Spiele im Amateursport. Die kurze Rückkehr in den Spielbetrieb im Laufe des Jahres zeigte: Der Weg in die Normalität ist beschwerlich, er wird es auch noch sein, wenn der Sport irgendwann im Frühjahr einen neuen Anlauf nehmen darf.

Der MSV Duisburg verspielte den Aufstieg fahrlässig

Zurück zum leeren Stadion in Kaiserslautern: Dass der Profi-Fußball - und damit auch die 3. Liga - den Betrieb fortgesetzt hat, während Amateure und Nachwuchssportler weiter aussetzen mussten und immer noch müssen, ist grenzwertig. Der Re-Start der 3. Liga Ende Mai war mehr jenseits der Grenze, es war der falsche Weg: Der Deutsche Fußball-Bund zog das Programm auf Kosten eines fairen Wettbewerbes durch und nahm dabei auch in Kauf, der Gesundheit der Spieler zu schaden und die finanzielle Situation der Vereine zu verschärfen. Nach der Pandemie wird sich zeigen, wie weit sich der Profi-Fußball tatsächlich von den Fans entfernt hat. Dass der MSV Duisburg sein Kartenkontingent im Heimspiel gegen den FSV Zwickau nicht komplett absetzen konnte, dürfen die Herren um DFB-Vize Peter Frymuth gerne als Warnsignal verstehen.

Der MSV Duisburg verpasste den Aufstieg in die 2. Bundesliga allerdings nicht aufgrund der Corona-Pandemie, auch wenn der Faktor „fehlende Zuschauer“ eine Rolle gespielt haben dürfte. Die Zebras waren schon vor der Liga-Unterbrechung vom Kurs abgekommen. Corona verschleierte den Blick auf die Dinge. Die Pandemie ist jedenfalls nicht die Antwort auf die Frage: Warum und wo hat die Mannschaft den Elan und die Begeisterung verloren, die sie in der Hinrunde der vergangenen Saison noch ausgezeichnet hatten? Ohnehin hielt sich das Entsetzen über den verpassten Aufstieg bei den Verantwortlichen im Sommer in Grenzen. Konsequenzen einer angeblich „knallharten Analyse“ waren nicht zu erkennen.

Der MSV hat den Aufstieg leichtfertig und fahrlässig aus den Händen gegeben. Es folgte – auch aufgrund einer wenig erfolgreichen Transferpolitik im Sommer -- eine sportliche Misere, die mit den dramatischen wirtschaftlichen Entwicklungen einherging. Die Hoffnung auf den „Weißen Ritter“ in Form eines Investors erscheint dünn. Es gibt angenehmere Dinge als eine Planinsolvenz – aber das Beispiel Kaiserslautern zeigt, dass dieses Szenario nicht zwangsläufig ins Verderben führen muss. Die Roten Teufel haben zwar weiterhin keine Zuschauer, die Spielbetriebsgesellschaft hat aber auch keine Schulden mehr.

Lockerungen mit Augenmaß

Die Amateur- und Freizeitsportler in Duisburg haben hingegen andere Sorgen. Sie brennen darauf, wieder ihrem Sport nachgehen zu dürfen. Die Zeit der Lockerungen wird kommen. Dann werden Politik und Verwaltung gefordert sein, genau zu schauen, was alles wieder möglich sein wird. Pauschale Sportverbote machen keinen Sinn. Viele Vereine haben bereits unter Beweis gestellt, dass sie tragfähige Hygienekonzepte entwickeln und umsetzen können. Allerdings müssen einige Vereine dann auch nachbessern - vor allem im Zuschauer-Bereich im Amateurfußball.

Die Sportredaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern ein besseres Jahr 2021. Bleiben Sie gesund.