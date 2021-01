Erneuter Rückschlag für den VfB Homberg

Duisburg Zum Rückrundenauftakt in Lippstadt unterliegt der VfB Homberg mit 1:3. Der Sprung in die Nichtabstiegszone gelingt daher nicht.

Zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Regionalliga West musste der VfB Homberg einen Rückschlag hinnehmen. Statt des erhofften Sprungs über den Strich zur Nichtabstiegszone setzte es für den VfB trotz 40-minütiger Überzahl am Samstag eine 1:3 (0:1)-Niederlage beim SV Lippstadt 08, wodurch der direkte Konkurrent im Abstiegskampf sich nun auf vier Punkte von den Hombergern absetzten konnte.

Der VfB zeigte von Beginn an, dass er nach Lippstadt gereist war, um dort den Sprung über den Strich zu landen. Mit starkem Pressing spielten sich die Gäste in der Hälfte des SVL fest, der Weg zum Tor blieb bis auf einen Schuss, den Marvin Lorch in der zweiten Minute neben den Kasten setzte, aber verbaut. Mit dem ersten Angriff der Hausherren erwischte es den VfB dann gleich eiskalt. Mit einem Konter über die linke Seite überliefen die Lippstädter die weit aufgerückten Homberger und erspielten sich so eine Überzahlsituation, die Gerrit Kaiser mit einem Querpass auf Lukas Arenz nutzte, der freistehend aus elf Metern zum 1:0 einschieben konnte (17.). Das Bild blieb danach das gleiche. Der VfB machte das Spiel, ließ die Gastgeber kaum aus der eigen Hälfte heraus – allein, die Chancen und somit der Torerfolg blieben aus. Ein Kopfball von Stürmer Danny Rankl (25.) nach einer Flanke von Nurettin Kayaoglu war noch die beste Möglichkeit zum Ausgleich, stellte für SVL-Keeper Balkenhoff aber kein Problem dar. Zwei Minuten später flogen Rankl und Lorch im Fünfmeterraum unter einer erneuten Kayaoglu-Flanke her, mehr Torgefahr konnte der freilich spielbestimmende VfB bis zur Pause aber nicht ausstrahlen.

Rote Karte gegen Lippstadt

Fünf Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit spielte der VfB dann in Überzahl. Bei einem Zweikampf mit Kayaoglu trat Lippstadts Cinar Sansar dem Homberger, der den Ball gerade mit dem Kopf mitnehmen wollte, – wenn auch unglücklich – ins Gesicht und sah dafür die rote Karte. Die Homberger drückten weiter auf den Ausgleich – das nächste Tor gelang jedoch den Gastgebern. Nach einem Freistoß aus 20 Metern köpfte Simon Schubert die Kugel mit Anlauf zum 2:0 für Lippstadt ins lange Eck (60.).

VfB-Coach Sunay Acar setzte nun alles auf eine Karte, brachte mit Samed Yesil und Said Harouz zwei zusätzliche Offensivkräfte für Thorsten Kogel und Marvin Lorch und stellte vom 4-2-3-1-System auf eine 3-4-3-Formation um (65.). Doch mehr Wirkung zeigte die Einwechslung die der SVL in der 73. Minute vornahm. Eine Minute auf dem Feld bediente Viktor Maier im Anschluss eines Einwurfs mit einem Rückpass von der Torauslinie den freistehenden Kaiser, der aus acht Metern das 3:0 markierte. Der Deckel schien drauf, doch vier Minuten später konnte der VfB verkürzen. Nach einer Ecke von Ricardo Antonaci köpfte Ahmad Jafari den Ball mit Wucht zum 1:3 in die Maschen. Doch auch wenn der VfB noch einmal alles nach vorne warf, Zählbares sprang nicht mehr dabei heraus. So fuhren die Homberger wie schon zum Ende der Hinrunde auch zum Beginn der Rückrunde zum dritten Mal in Folge mit leeren Händen nach Hause – für Sunay Acar letztlich auch nicht unverdient. „Es war ein unglücklicher Tag für uns, wir hatten das Spiel eigentlich im Griff. Aber am Ende ist es auch eine Qualitätsfrage, wenn du aus vier Chancen drei Tore machst“, zollte der Coach der Effektivität des Gegners Respekt.

SV Lippstadt 08 – VfB Homberg 3:1 (1:0)

SVL: Balkenhoff – Sansar, Steringer, Schubert, Heiserholt – Liehrs, Evers, – Arenz (87. Dogan), Hoffmeier (73), Henneke (57. Senninger) – Kaiser (81. Heinz).

VfB: Gutkowski – Antonaci, Malcherek, Kogel (65. Yesil), Koenders – Nowitzki, Jafari – Lorch (Harouz), Talarski, Kayaoglu – Rankl.

Tore: 1:0 Arenz (17.), 2:0 Schubert (60.), 3:0 Kaiser (74.), 3:1 Jafari (78.).

Gelbe Karten: Hoffmeier – Kogel, Yesil.

Rote Karte: Sansar (50., grobes Foulspiel, SVL)

Schiedsrichter: Lars Bramkamp (Hattingen).

Zuschauer: 0.

So geht’s weiter: Samstag, 23. Januar, 14 Uhr: VfB – Fortuna Düsseldorf II (PCC-Stadion).