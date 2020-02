EV Duisburg erkämpft Sieg gegen mauernde Rostock Piranhas

Der Frust war den Füchsen anzumerken. Verteidiger Manuel Neumann knallte wutentbrannt die Bandentür zu, als Schiedsrichter Patrik Gogulla, einst übrigens selbst EVD-Spieler, auf Handpass gegen Duisburg entschied – tatsächlich eine zumindest streitbare Entscheidung. Der Frust hatte aber hauptsächlich mit den Rostock Piranhas zu tun, die nur mit 14 Feldspielern angereist waren – und mit Maus und Mann hinten dicht machten. Und das auch noch verflixt gut. Der EV Duisburg rannte an und sich vor allem fest. Umso größer war die Erleichterung, als Ricco Ratajczyk 25 Sekunden vor der zweiten Pause endlich erste Treffer zum 1:2-Anschluss gelang. Letztlich erkämpfte sich der EVD einen 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung.

Früh fand sich Rostock in der komfortablen Situation wieder, mit der Defensivtaktik genauso weitermachen zu können. Denn schon nach vier Minuten brachte Tom Pauker den REC in Führung. EVD-Torhüter Christian Wendler versuchte, seinem Gegenspieler den Puck auszustechen, war dabei aber so weit aus der Position geraten, dass Pauker nach einem Pass völlig frei vor dem leeren Duisburger Tor stand. Fortan war Anrennen angesagt. Der deutlich aktivste Fuchs war Alexander Spister, der sich immer wieder die Scheibe schnappte, unermüdlich Meter um Meter machte und den Puck aufs Gehäuse der Raubfische drosch. Doch die Piranhas hielten die Zone zentral vor dem eigenen Kasten dicht, zwangen den EVD so, aus wenig aussichtsreichen Positionen zu schießen. Kurz vor der Pause verhinderte Wendler bei einem Unterzahlkonter das 0:2.

24:3 Torschüsse im letzten Drittel

Das Spiel wurde nicht einfacher. Der Kampf stimmte aber – so parierte Kapitän David Cespiva, der sich lang machte, für seinen schon geschlagenen Goalie (28.). Das zweite Rostocker Tor trug zum Duisburger Frust bei, denn beinahe wäre Max Schaludek in Unterzahl auf und davon gewesen – doch der Puck sprang ihm über die Kelle. Wenige Sekunden später traf Jonas Gerstung für die Gäste. Die Freude war daher groß, als Ratajczyk den Puck zum 1:2 ins Tor bugsierte.

Der Schlussabschnitt war keine halbe Minute als, als Artur Tegkaev massiv auf Tor reklamierte, nachdem er den Puck ans oder ins Tor gestochert hatte – Gogulla entschied auch nach Beratung mit seinen Linienrichtern auf kein Tor. Der Duisburger Dauerbeschuss wurde erst in der 57. Minute belohnt, als Matt Aber­crombie den Puck in Überzahl maßgenau in den rechten Winkel platzierte. In der Overtime machte Max Schaludek den Sack zu (62.). „Wir hatten im letzten Drittel 24:3 Torschüsse – und einer von den dreien war von der Mittellinie“, sagte EVD-Trainer Uli Egen. „Der Mannschaft kann man keinen Vorwurf machen. Wir hatten etliche Torchancen, haben nur das Tor nicht getroffen.“ Nach dem letzten Drittel schied Alex Spister aus. „Er ist im Krankenhaus, weil er einen Schuss aufs Handgelenk bekommen hat. Wir wissen noch nicht, was er hat“, so Egen am Sonntagabend.

Tore: 0:1 (3:52) Pauker (Gerstung, Hartmann), 0:2 (32:02) Gerstung (Pauker, Rabbani/5-4), 1:2 (39:35) Ratajczyk (Lemmer, Neumann), 2:2 (57:45) Abercrombie (Schmidt, Gibbons/5-4), 3:2 (61:15) Schaludek (Neumann, Alex Eckl). Strafen: Duisburg 6, Rostock 10. Zuschauer: 688.