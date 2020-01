EV Duisburg schrammt am Punktgewinn in Tilburg vorbei

Das war eine starke Vorstellung des EV Duisburg beim Spitzenreiter der Eishockey-Oberliga Nord. Vor einer Woche hatten die Füchse in einem Nachholspiel bei den Tilburg Trappers mit 2:5 verloren – nun spielten sie erneut im IJssportcentrum Stappegoor und waren von einem Punktgewinn nicht weit entfernt. Die Niederländer gewannen nur knapp mit 4:3 (0:0, 3:2, 1:1).

Kyle Gibbons, der in der 58. Minute das 3:4 erzielt hatte, hätte dem Primus beinahe so richtig wehgetan, denn 62 Sekunden vor dem Ende zog er von rechts ab, doch Trappers-Goalie Ruud Leeuwesteijn verhinderte den Duisburger Ausgleich. Während auf Tilburger Seite Mitch Bruijsten fehlte, feierte Verteidiger Manuel Neumann beim EVD sein Comeback. Wie von EVD-Trainer Didi Hegen vorgegeben („Lieber lassen wir eine Chance liegen und spielen dafür strikt defensiv, vorne wird sich schon was ergeben“) agierten die Füchse aus einer kompakten Defensive heraus. So hatte Maximilian Schaludek in eigener Unterzahl in der vierten Minute die erste Duisburger Chance. Zwei Minuten später wurde ein Schuss von Kevin Bruijsten geblockt. Danach mehrten sich die Gelegenheiten der Hausherren, doch immer wieder verhinderte EVD-Torhüter Christian Wendler den Einschlag.

Führung durch Alexander Spister

Alexander Spister, der immer wieder für Unruhe in der Trappers-Defensive sorgte, brachte die Füchse schließlich in Front – er nagelte den Puck zum 1:0 unter die Latte (26.). Die Vorentscheidung für Tilburg fiel dann aber innerhalb von vier Minuten, als den Duisburgern kurzzeitig die Konzentration abhanden kam und einige Puckverluste in der Offensive den jeweiligen Gegenangriff der Niederländer einleiteten. Danny Stempher, Reno de Hondt und erneut Stempher trafen zwischen der 29. und 33. Minute zum 3:1 für Tilburg. Doch noch im Mittelabschnitt kam der EVD heran: In Überzahl zog Markus Schmidt von der blauen Linie ab, Alex Eckl fälschte zum 2:3 ab. Trotz des vierten Tilburger Treffers in der 47. Minute durch Kevin Bruijsten kämpften die Gäste weiter und wurden durch den schön herausgespielten Anschlusstreffer belohnt: Nach einem langen Pass aus dem eigenen Drittel auf Matt Abercrombie legte der Kanadier vor dem Tor quer und Kyle Gibbons vollendete zum 3:4. In der Schlussminute agierten die Füchse ohne Goalie und mit einem sechsten Feldspieler – der Ausgleich gelang aber nicht mehr.

„Wir haben uns gut verkauft, aber dafür gibt es keine Punkte – und wir brauchen nun die Punkte“, sagte EVD-Trainer Uli Egen. „Es waren erneut individuelle Fehler, die zu Gegentoren geführt haben, als wir uns nicht an die Vorgaben gehalten haben.“ Mit dem Debüt von Manuel Neumann war Egen sichtlich zufrieden. „Manuel hat sehr stabil gespielt und sich in der kurzen Zeit toll eingefügt.“

Am Sonntag (18.30 Uhr, Jomizu-Arena) empfängt der EVD im Kampf um einen direkten Play-off-Platz die Rostock Piranhas an der Wedau.

Tore: 0:1 (25:36) Spister (Alex Eckl, Müller), 1:1 (28:27) Stempher (Kevin Bruijsten, Hofland), 2:1 (31:28) de Hondt (Hermens, van der Schuit), 3:1 (32:32) Stempher (Hofland), 3:2 (36:44) Alex Eckl (Schmidt, Abercrombie/5-4), 4:2 (46:01) Kevin Bruijsten (van Oorschot, Stempher), 4:3 (57:16) Gibbons (Abrcrombie, Tegkaev). Strafen: Tilburg 6, Duisburg 2. Zuschauer: 2695.