EVD-Chef fordert: „Brauchen mehr Solidarität miteinander“

Stavros Avgerinos fasst die Situation nach einer Videokonferenz der Eishockey-Regionallisten kurz und und knapp zusammen. „Es herrscht allgemeine Ratlosigkeit“, sagt der Vorsitzende des Oberligisten EV Duisburg. Die Schwarz-Roten nahmen am virtuellen Treffen der nächsttieferen Liga teil, weil nach wie vor nicht feststeht, in welcher Klasse die Füchse in der kommenden Saison an den Start gehen.

Beide Klassen bringen derzeit Probleme mit sich. „In der Oberliga überwiegen für viele Teams die finanziellen Sorgen“, sagt Avgerinos. „Ohne Zuschauer und mit Sponsoren, die selbst in Folge der Corona-Pandemie wirtschaftlich angeschlagen sind, wären viele Clubs von der Insolvenz bedroht.“ Nach wie vor ist überhaupt nicht einschätzbar, wann und wie gespielt werden kann. Gerade in der für die Vereine wichtigen Zuschauerfrage „kann es ja auch zu regionalen Unterschieden kommen“, so Avgerinos. „Es kann immer wieder zu lokalen Lockdowns kommen. In Coesfeld gibt es zwischen 230 und 300 Corona-Fälle. Gäbe es dort einen Eishockey-Verein würden die Eissporthalle und andere öffentliche Einrichtungen sicher geschlossen werden.“

Unterschiedliche Interessen

Auch der Fall Regionalliga West bringt Probleme mit sich. „Es ist unklar, wie viele Vereine in dieser Liga spielen würden“, so Avgerinos. „Hier haben wir natürlich mehr Zeit für die Planung und man käme mit weniger Geld aus. Aber einige Vereine wollen viele Spiele austragen, einige potenzielle Aufsteiger können nicht so viele Spiele austragen. Dann heißt es, ist der eine Verein dabei, dann ist der andere Verein nicht dabei. Es ist derzeit nichts planbar.“

Und gerade die letztgenannte Einstellung treibt den EVD-Vorsitzenden auf die Palme. „Wir müssen mal alle begreifen, dass wir gemeinsam nicht nur unseren jeweils eigenen Verein, sondern den Eishockeysport über das nächste Jahr bringen müssen. Wir brauchen mehr Solidarität miteinander.“

Neue Konzepte nötig

Daher fordert der EVD-Chef: „Es müssen auch Konzepte durchdacht und miteinander entwickelt werden, an die sonst nicht zu denken ist. Vielleicht brauchen wir übergangsweise eine Art Mischliga. Aber derzeit wird da immer noch zu viel gepokert und geschachert.“ Zudem bleibt die Frage, für wen man es mache, wenn keine Zuschauer erlaubt sind. „Sicherlich würden wir die Spieler bei der Stange halten, was nicht gerade unwichtig ist.“ Bliebe der Gedanke an eine Übertragung der Spiele im Internet. „Aber der Spaß an der Sache ist doch, dass man sich in der Eissporthalle trifft.“

Avgerinos kündigt für den EVD Ende Mai als Deadline für eine Oberliga an, „auch wenn gerade über eine Verschiebung der Meldefristen nachgedacht wird. Wir müssen erst einmal einen Schritt nach dem anderen machen“, so der EVD-Vorsitzende. „Wir stellen mit Hygienemaßnahmen nun den Sommertrainingsbetrieb sicher. Dann müssen wir gemeinsam darüber nachdenken, wie wir einen Spielbetrieb organisieren können. Auch die Entwicklung neuartiger Schutzausrüstung ist dabei ein Aspekt.“