EVD-Trainer Uli Egen sah „endlich eine Mannschaft“

Die Erleichterung war Uli Egen anzumerken. Zwar hatte der EV Duisburg in der Oberliga erneut verloren, doch das 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) bei den Icefighters Leipzig hatte schon deutlich mehr mit Eishockey zu tun als die peinliche 1:6-Vorstellung gegen Halle.

„Wir sind endlich als Mannschaft aufgetreten“, sagte der Coach über die knappe Niederlage beim Tabellenvierten, der damit weiterhin auf „Heimrecht-Kurs“ für das Play-off-Achtelfinale ist. Für die Füchse ist schon seit Freitagabend nun auch definitiv klar, dass sich das Team über den Umweg Pre-Play-offs für diese Runde qualifizieren muss.

Da Halle – trotz der überraschenden Niederlage gegen den Krefelder EV am Sonntag – sechs Punkte Vorsprung und das um 23 Treffer bessere Torverhältnis hat, wird sich der EVD in der Best-of-Three-Serie mit den Rostock Piranhas messen müssen.

Mit 99-prozentiger Sicherheit zumindest. „Wir müssen uns nun auf dieses Duell vorbereiten“, sagt Egen – und meint damit auch die beiden noch ausstehenden Spiele in der Hauptrunde der Oberliga Nord. Am Freitag (19.30 Uhr, Jomizu-Arena) spielt der EVD daheim gegen den Krefelder EV; am Sonntag (19 Uhr) geht es zu den Hannover Indians.

Einige Schubsereien

Die nötige Play-off-Härte haben die Gäste in Leipzig schon einmal geübt. Immer mal wieder gab es die eine oder andere Schubserei auf dem Eis. „Das ist doch gut. Die Jungs sollen sich nichts gefallen lassen“, so Egen.

Diesmal lief Alexander Spister in der ersten Reihe mit den beiden Nordamerikanern Kyle Gibbons und Matt Abercrombie auf. Artur Tegkaev müsste in der Trainingswoche an sich wieder dabei sein, nachdem er krankheitsbedingt zehn Tage raus war – ob er gleich wieder in die erste Reihe zurückkehrt, ließ Egen offen. „Er hat ja nun schon lange nicht mehr auf dem Eis gestanden“, so der Trainer.

Ärgerlich in Leipzig war das zügige 2:1 der Hausherren durch Damian Schneider – nur etwas mehr als eine Minute, nachdem Robin Slanina in der 36. Minute zum 1:1 getroffen hatte. „Da haben wir in der Offensive die Scheibe verloren. Das ging zu leicht“, so Egen.

Tore: 1:0 (23:14) Albrecht (Lilik, Hofverberg), 1:1 (35:50) Slanina (Gibbons, Lemmer), 2:1 (37:06) Schneider (Raaf-Effertz, Virch). Strafen: Leipzig 4, Duisburg 12. Zuschauer: 1615.