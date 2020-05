Ex-MSV-Spieler Sascha Mölders will mit 1860 aufsteigen

Der TSV 1860 München hatte in den vergangenen Wochen vehement für eine Fortsetzung der 3. Fußball-Liga gekämpft. Die Löwen sind froh, dass es nun weiter geht. Der Blick auf die Tabelle erklärt, warum das so ist: Die 60er belegen den sechsten Platz, der Rückstand zum zweiten Platz beträgt nur zwei Punkte. Spitzenreiter MSV Duisburg, der am Sonntag an der Grünwalder Straße zu Gast ist, ist fünf Punkte entfernt. Mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Michael Köllner Tuchfühlung zu den Zebras aufnehmen.

In früheren Zeiten, als noch Fußball gespielt wurde, waren die Münchener gut unterwegs. Mit 14 Spielen ohne Niederlage verabschiedeten sich die Löwen in die Corona-Pause. „Wir wollen unsere Serie fortsetzen“, sagt Michael Köllner. Der 60-Coach räumt aber ein, dass er nur schwer beurteilen kann, wo sein Team wirklich steht. „Das Teufelchen auf der einen Schulter will mir einreden, dass es noch nicht ganz reicht, auf der anderen Schulter sitzt das Engelchen und sagt mir, dass wir richtig gut unterwegs sind. Ich vertraue meiner Mannschaft und versuche, das Teufelchen nach unten zu drücken, dass es irgendwann die Klappe hält“, so Köllner in dieser Woche.

Sascha Mölders (links) im März 2008 in einem Bundesliga-Spiel des MSV Duisburg gegen Hannover 96. Foto: Paul SCHULTE

Im Gegensatz zum MSV halten sich bei den Giesingern die personellen Sorgen in Grenzen. Lediglich Aaron Berzel fällt verletzungsbedingt aus. Allerdings wiegt dies aus Sicht der Löwen schwer. Der Innenverteidiger gilt als wichtige Stammkraft.

Rücktritt vom Rücktritt

Heiß auf den Re-Start ist Sascha Mölders. Der frühere MSV-Spieler (2006 bis 2008) will im Herbst seiner Karriere noch einmal Frühlingsgefühle in Form eines Aufstiegs verspüren. Der 35-Jährige, der seit 2016 für die Münchener stürmt, wollte ursprünglich am Saisonende die Schuhe an den Nagel hängen. Diese Ankündigung hatte Mölders auch mit einer Kritik am Fußball-Geschäft verbunden.

Nun stehen die Zeichen auf Vertragsverlängerung. Daran ändert auch die Kritik von Ex-1860-Trainer Werner Lorant in dieser Woche nicht. Lorant, ein Löwe, der als harter Hund bekannt war, lederte in dieser Woche in einem Interview mit dem Münchener Merkur über Mölders ab: „Dem kannst du ja beim Laufen die Schuhe besohlen . . . Weg mit dem!“ Der Verein stellte sich umgehend hinter den Stürmer. „Lorant hat keine Kenntnis von der aktuellen Situation. Das ärgert mich maßlos! Saschas Wert ist für uns unschätzbar groß“, konterte Michael Köllner in der tz.