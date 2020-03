Frauen der RESG Walsum knapp vorn – Debakel für die Männer

Das Gastspiel in Unterrath brachte nur für eine der zwei Rollhockey-Bundesliga-Mannschaften der RESG Walsum den gewünschten Ertrag – und auch die hatte sich das Ganze irgendwie anders vorgestellt. Doch während die Walsumer Frauen durch ihren 5:4 (2:1)-Sieg beim Tabellenvorletzten TuS Düsseldorf-Nord wenigstens noch mit einem blauen Auge davonkamen, traf es die RESG-Männer mit einer 2:10 (2:3)-Klatsche beim Nachbarn knüppeldick.

Drei Spiele vor dem Ende der Hauptrunde gerät die angestrebte Play-off-Teilnahme durch dieses Debakel noch einmal arg in Gefahr. Die RESG ist auf den gerade noch dafür reichenden vierten Platz abgerutscht und muss am kommenden Samstag zur ERG Iserlohn, die mit drei Punkten Rückstand, aber noch einem Spiel mehr in der Hinterhand auf Rang fünf folgt. „Dort erwarte ich eine Reaktion“, sagte Trainer Christopher Nusch, für den der Auftritt in Düsseldorf „schwer zu erklären und zu verstehen“ war. In der ersten Hälfte hatte sein Team für ihn mehr vom Spiel, auch wenn es zum Wechsel knapp zurücklag. Sebastian Haas hatte in der 8. und 22. Minute den Rückstand jeweils auf ein Tor verkürzt. „Wir hätten nur so weitermachen müssen“, fand der Coach.

Leon Brandt wieder im Tor.

Der zweite Durchgang wurde dann jedoch ein Fiasko. Die Gastgeber zogen durch vier Tore zwischen der 28. und der 34. Minute auf und davon, ehe sie in den letzten drei Minuten noch dreimal nachlegten. „Düsseldorf hat uns ausgekontert, fast jede zweite Chance war ein Tor. Wir sind blind in die gegnerische Verteidigung gerannt, ohne jegliche Vorbereitung oder Absicherung“, so Christopher Nusch, der einen Anführer auf dem Feld vermisste. Zwischen den Pfosten hockte übrigens wieder Leon Brandt, doch auch er konnte den Untergang nicht verhindern. „Er hat totalen Trainingsrückstand“, berichtet Nusch, der im übrigen eine Rückkehr seines Co-Trainers Rainer Lorz ins Tor ausschließt: „Das ist keine Option.“

Die RESG-Frauen hatten das Hinspiel locker mit 13:6 gewonnen. „Vielleicht lag es daran, dass wir gedacht haben, wir machen das mal eben mit links“, spekulierte Trainer Thomas Drotboom nach dem 5:4-Erfolg. „Wir haben nicht gut gespielt, sehr nervös und teilweise überhastet. Düsseldorf war stark und nicht zu vergleichen mit dem Hinspiel“, berichtete er.

Maike Johannsen (10.) und Silvia Romero (11.) sorgten für die 2:0-Führung, die der TuS Nord aber schnell wieder verkürzte. Auch in der zweiten Hälfte setzte sich die RESG nie auf mehr als zwei Tore ab. Den Treffern von Lisa Dobbratz (32., 36.) und erneut Silvia Romero (46.) folgte immer flott der Anschluss. Nach dem 4:5 in der 49. Minute musste bis zum Schluss gezittert werden. „Auch dreckige Siege sind Siege. Wichtig war, dass wir den Anschluss halten“, resümierte Thomas Drotboom.