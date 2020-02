FSV Duisburg und Genc Osman peilen den Niederrheinpokal an

Nun gilt’s im Fußball-Kreispokal. Am heutigen Mittwoch beginnt das Viertelfinale mit zwei Partien – die Sieger dieser Runde lösen das Ticket für den Niederrheinpokal in der Saison 2020/21. Und sie spielen freilich in Halbfinale und Finale um den Titelgewinn – denn nach der Premiere im Vorjahr wird auch diesmal ein Gesamtsieger ermittelt. Titelverteidiger Viktoria Buchholz greift mit der Partie bei der GSG Duisburg erst am 4. März ins Viertelfinale ein. Morgen stehen sich der MTV Union Hamborn und Hamborn 07 gegenüber.

DJK Lösort Meiderich – FSV Duisburg (19.30 Uhr): Aufstiegsaspirant gegen Aufstiegsaspirant: Die Gastgeber, die bislang Bezirksligist SuS 09 Dinslaken und A-Ligist SV Heißen ausgeschaltet haben, nehmen in der Gruppe 3 der Kreisliga B derzeit den dritten Platz ein. Trotzdem hoffen die Verantwortlichen beim Landesliga-Zweiten FSV, dass die auf dem Papier klare Ausgangsposition sich auch auf dem Feld niederschlägt. „Es wäre natürlich gut, wenn wir das Spiel früh entscheiden und Kräfte schonen könnten“, sagt Co-Trainer Thomas Cvetkovic, wohl letztmals als Vertreter von Markus Kowalczyk in der Verantwortung. Der angeschlagene Tayfun Cakiroglu könnte geschont werden, dafür ist Meik Kuta wieder dabei. Innenverteidiger Emir Alic fällt wohl länger verletzt aus.

FC Albania Duisburg – SV Genc Osman Duisburg (19.30 Uhr): Das ist nur „beinahe“ ein Auswärtsspiel für den Landesligisten SV Genc Osman. Denn der FC Albania spielt ebenfalls an der Oberhauser Allee – an sich aber auf dem Aschenplatz. „Wir tragen das Spiel aber auf unserem Kunstrasenplatz aus“, sagt Genc-Trainer Ilyas Basol, der klar zum Ausdruck bringt: „Wir sind der deutliche Favorit und wir wollen wieder in den Niederrheinpokal einziehen.“ Im Spiel gegen den A-Liga-Vierzehnten will der Landesligist einigen Spielern, die zuletzt wenige Einsatzzeiten hatten, die Gelegenheit geben, sich zu präsentieren. „Wir sprechen von drei, vier Spielern“, so Basol, der seinem Neffen Samed Basol voraussichtlich eine Pause gewähren wird, „weil er zuletzt durchgespielt hat“.

Derweil plant Genc Osman ein Benefizspiel, das voraussichtlich im Mülheimer Ruhrstadion stattfinden wird, zugunsten des schwer erkrankten Sohnes des früheren Genc-Spielers Yalcin Alkurt. Wie bereits berichtet hat die Familie eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um die über zwei Millionen Euro zu sammeln, die alleine für das Medikament nötig sind, das Alsparslan zum Überleben braucht. Der exakte Zeitpunkt des Spiels steht noch nicht fest.