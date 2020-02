FSV Duisburg und Genc Osman stehen locker im FVN-Pokal

Duisburg. In den beiden Viertelfinalspielen am Mittwoch sorgten die Favoriten für klare Verhältnisse. Regenfälle sorgen für Absage am Donnerstag.

Die Witterungsverhältnisse sind nicht spurlos an den Spielen des Viertelfinals im Fußball-Kreispokal vorübergegangen. Während die Partie zwischen der DJK Lösort Meiderich und dem FSV Duisburg am Mittwochabend erst mit halbstündiger Verspätung beginnen konnte, wurde das für diesen Donnerstag geplante Derby zwischen dem MTV Union Hamborn und Hamborn 07 bereits frühzeitig abgesagt. „Der Platz steht unter Wasser, da ist kein Spiel möglich“, so 07-Trainer Michael Pomp. Nachgeholt werden soll das Spiel, in dem es um das Ticket zum Niederrheinpokal geht, am Donnerstag, 19. März.

DJK Lösort Meiderich – FSV Duisburg 1:7 (0:5): Zeitweise sah es auch an der Talbahnstraße so aus, als würde das Duell zwischen dem B-Liga-Dritten und dem Landesliga-Zweiten nicht zur Austragung kommen. In Höhe der Außenlinie hatte sich durch die andauernden Regenfälle eine derart große Wasserlache gebildet, dass nach Meinung von Schiedsrichter Philipp Langer der Ball dort praktisch nicht rollen konnte. Erst nachdem die Gastgeber ausreichend Flüssigkeit abgeschöpft hatten, durfte es losgehen.

Flüssig liefen dann auch die Angriffe des eindeutigen Favoriten, der von Beginn an keine Zweifel aufkommen ließ. Schon nach drei Minuten erzielte Oguzhan Cuhaci, der diesmal als Sturmspitze auflief, das 1:0. Lösort wehrte sich nach Kräften und stand tief in der eigenen Hälfte, konnte aber nicht verhindern, dass die Gäste davonzogen. Nach dem 2:0 durch Ricardo Ribeiro (22.) gelang Alexandros Armen zwischen der 33. und der 43. Minute ein Hattrick. Im zweiten Durchgang belohnte Yilmaz Klinger die Lösorter Bemühungen mit dem zwischenzeitlichen 1:5 (56.), ehe Nermin Badnjevic (69.) und Toni Markovic (76.) das Ergebnis noch etwas in die Höhe schraubten.

Vier Tore: Samet Sadiklar. Foto: Herbert Höltgen / FUNKE Foto Services

FC Albania Duisburg – SV Genc Osman 0:12 (0:5): Noch einmal ein gutes Stück deutlicher machte es Landesligist Genc Osman beim vermeintlichen Auswärtsspiel gegen A-Ligist FC Albania, der ja ebenfalls an der Oberhauser Allee beheimatet ist. Trainer Ilyas Basol hatte gegenüber dem 3:2-Sieg über Blau-Weiß Mintard einige personelle Änderungen vorgenommen – allen voran zwischen den Pfosten, wo Winter-Neuzugang Usaama Yussuf sein Pflichtspieldebüt gab. „Der erste aktive A-Nationalspieler bei Genc“, sagte Co-Trainer Marcin Baluch stolz – Yussuf spielt tatsächlich für das Nationalteam Somalias.

Gegen Albania hatte er kaum etwas zu tun; lediglich nach dem Wechsel musste er einmal gegen den frei auf ihn zustürmenden Valon Ahmeti klären. Zu diesem Zeitpunkt hatten seine Teamkollegen freilich längst deutliche Verhältnisse geschaffen. Für die Pausenführung sorgten Samet Sadiklar, Soufian Karl Guirhil (je 2) und Takumi Shida; im zweiten Durchgang trafen dann noch Deniz Zarifoglu (2), Mehmet-Ali Cengiz, Burak Bayram, Ali Basaran sowie erneut zweimal Sadiklar. „Ein standesgemäßes Ergebnis. Die Jungs hatten Lust aufs Kicken, das haben sie getan“, meinte Ilyas Basol, der die Fairness der Gastgeber lobte.