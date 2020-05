FSV Duisburg verpflichtet Torhüter André Bley

Noch immer ist nicht klar, ob der FSV Duisburg als Tabellenzweiter der Fußball-Landesliga zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung den Wiederaufstieg zur Oberliga in der Tasche hat. Die Planungen des Klubs von der Warbruckstraße gehen aber klar von diesem Fall aus. Mit André Bley kommt ein neuer Torhüter, der viel Oberligaerfahrung vorweisen kann.

Über 100 Oberliga-Einsätze

„Bei unserer ersten Saison in der Oberliga waren wir auf der Torhüterposition nicht gut genug besetzt“, sagt FSV-Sportchef Erol Ayar rückblickend. Das sieht für ihn mit dem derzeitigen Stammkeeper Akin Ergin und Neuzugang Bley ganz anders aus. Der 28-Jährige steht zwar derzeit „nur“ im Kader des Essener Bezirksligisten SC Frintrop, war aber zuvor in der damaligen NRW-Liga für Schwarz-Weiß Essen, in der Westfalenliga für den TSV Marl-Hüls sowie anschließend in der Oberliga für die SpVg Schonnebeck, erneut den ETB und den 1. FC Bocholt aktiv.

Bley bringt es auf über 100 Einsätze in der fünfthöchsten deutschen Liga. „Ein richtig guter Mann“, glaubt Erol Ayar, der „noch ein, zwei Kracher“ verspricht.