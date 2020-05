Füchse Duisburg tendieren zur Regionalliga

Die Botschaft ist klar: Der EV Duisburg wird in der kommenden Saison in jedem Fall Eishockey spielen – selbst dann, wenn gar keine Zuschauer zugelassen sein sollten. Und auch die Liga kristallisiert sich nun recht klar heraus: Es läuft auf die Regionalliga hinaus. Mehr ist aufgrund der Unsicherheiten, die die Corona-Krise mit sich bringt, nicht möglich.

Die Meldefrist beim Deutschen Eishockey-Bund läuft zum Monatsende ab. „Da müsste schon jemand auftauchen, der alle finanziellen Risiken absichert. Und das halte ich nicht für wahrscheinlich“, sagt Stavros Avgerinos, der 1. Vorsitzende des EVD.

Verschiedene Szenarien

Der oberste Fuchs geht von drei denkbaren Szenarien aus:

1. Die Saison beginnt zeitlich ganz normal und es sind wie immer Zuschauer im normalen Maß zugelassen. „Die Wahrscheinlichkeit dafür sehe ich bei weniger als einem Promille“, sagt Avgerinos.

2. Die Saison beginnt etwas später. Es wird nur eine reduzierte Zuschauerzahl im Bereich von 400 bis 700 Fans erlaubt sein, um Abstandsregeln zu gewährleisten.

3. Dies bezeichnet Avgerinos als Worst-Case-Szenario: In der kommenden Saison sind gar keine Zuschauer erlaubt.

Avgerinos: „Wenn es zum schlimmsten Fall kommt, werden wir unsere U-20-Mannschaft als erste Mannschaft melden, weil es in diesem Fall keinen Sinn machen würde, bezahlte Spieler zu verpflichten.“ Fall zwei sieht der EVD-Vorsitzende als machbar an, aber eben höchstwahrscheinlich in der Regionalliga. Darüber hinaus betont er, „Corona-Verträge“ abzulehnen – sprich Kontrakte, die nur dann gültig werden, wenn vor Zuschauern gespielt wird und auch zeitlich erst dann inkrafttreten, wenn die Liga tatsächlich beginnt. „Ich will niemanden verarschen. Wenn Spieler bei uns Verträge unterschreiben, dann steht darin, was sie bekommen und ab wann sie es bekommen“, unterstreicht Avgerinos.

„Es geht um das deutsche Eishockey“

Er sagt – auch mit Blick auf die anderen Vereine: „Uns alles muss klar sein, dass es darum geht, das deutsche Eishockey über diese Zeit zu retten. Es müssen nach Corona noch Spieler da sein. Und es müssen noch Vereine da sein. Entscheidend ist auch, für den Nachwuchsspielbetrieb zu sorgen, damit wir in Zukunft Spieler haben.“ Zudem kritisiert er das „Geschachere“ um Ligenzugehörigkeiten. So gibt es Gerüchte, die besagen, dass die „Großen Vier“ der Regionalliga – Hamm, Herford, Neuwied und Limburg – in die Oberliga wollen. „Wir müssen gemeinsam für das Eishockey arbeiten. Es muss allen klar sein, dass Profi-Eishockey ohne Zuschauer nicht überleben kann. Das ist etwas anderes als beim Fußball.“

Aktuell laufen Gespräche mit Spielern, die auf jeden Fall in und für Duisburg spielen wollen. „Wir sind mit acht bis zehn Spielern im Gespräch“, sagt er. Im Laufe dieser Woche soll die Entscheidung fallen, in welcher Liga die Füchse im kommenden Jahr auflaufen werden. „Wir werden Spieler, Sponsoren und die Öffentlichkeit informieren. Generell ist Duisburg ein Oberliga-Standort. Das sehe ich auch künftig so“, sagt Avgerinos. Doch wirtschaftlich muss es passen: „Wir werden nicht die Existenz des Vereins riskieren.“ Sponsorenzusagen gibt es – aber zu Corona-Zeiten kann einiges schiefgehen: „Und wenn ein Sponsor seine Angestellten nicht bezahlen könnte, würden wir ihm sicher keine Rechnung stellen.“