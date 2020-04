Füchse Duisburg: Uli Egen wechselt nach Lüttich

Duisburg. Uli Egen, bislang Trainer der Füchse Duisburg, schließt sich zur neuen Saison den Lüttich Bulldogs in der BeNe-League an.

Uli Egen, der in der vergangenen Eishockey-Saison ein Trainergespann mit Didi Hegen beim EV Duisburg gebildet hat, hat einen neuen Verein gefunden: Der 63-jährige Füssener coacht in der kommenden Saison die Lüttich Bulldogs in der belgisch-niederländischen BeNe-League. In der zurückliegenden Spielzeit traten sechs Teams dieser binationalen Liga zudem noch im Inter-Regio-Cup gegen Teams der deutschen Regionalliga West an. „Ich glaube aber nicht, dass das wiederholt wird. Die deutschen Vereine wollen das offenbar nicht mehr“, sagt Egen.

Lüttich war Vierter in der BeNe-League

„Lüttich ist ein gut geführter Club. Ich freue mich auf die Aufgabe“, erklärt Egen, der selbst in den Niederlanden wohnt. Die Bulldogs haben im Elferfeld der Liga in der zurückliegenden Saison den vierten Platz belegt. Im Play-off-Viertelfinale unterlag Lüttich den Nijmegen Devils in zwei Spielen, ehe die Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde.

Mit Blick auf die zurückliegende Saison mit den Füchsen sagt Egen: „Der achte Platz war eigentlich zu wenig. Wir hatten nun einmal auch sehr wenig Zeit, um die Saison zu planen. Letztlich haben uns ein paar Charakterspieler gefehlt“, so der frühere Füchse-Trainer. „Dennoch hatten wir sehr viel Talent in der Mannschaft.“ In den Pre-Play-offs hatte der EVD gegen Rostock verloren.