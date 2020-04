Fünfmaliger deutscher Vizemeister ist nur noch Bezirksligist

7:9, 8:8, 7:9, 7:9, 8:8 – so endeten die ersten fünf Spiele in der Rückrunde der Tischtennis-Landesliga aus Sicht des Meidericher TTC. Es folgte noch ein 1:9 bei Spitzenreiter Grün-Weiß Flüren – und dann der Abbruch der Saison wegen der Corona-Krise. Die Knappheit der Ergebnisse änderte nichts an der mageren Punktausbeute und somit daran, dass der Verein, der in den 1970er-Jahren fünfmal in Folge deutscher Vizemeister wurde, zu diesem Zeitpunkt Tabellenletzter seiner Gruppe war. Nach der in dieser Woche getroffenen Entscheidung des Westdeutschen Tischtennisverbandes, wie mit Auf- und Abstieg zu verfahren ist, steht nun auch endgültig fest, dass die 47er den Gang in die neuntklassige Bezirksliga antreten müssen.

„Das ist für uns sehr unglücklich, aber wir dürfen uns halt auch nicht beschweren, weil wir nun einmal Tabellenletzter sind“, erklärt Teamsprecher Peter Markwitz. Erst vor drei Jahren waren die Meidericher aus der Verbandsliga abgestürzt. „Das ist schon sehr traurig. Wir hätten in den ausstehenden Spielen sicher noch einige Punkte geholt, weil wir dann auch endlich einmal personell vollzählig gewesen wären“, so Markwitz. Letztlich hätte aber schon ein einziger Punkt mehr aus den ausgetragenen Partien gereicht, um im Geschäft zu bleiben.

Weseler wissen noch nicht, ob sie die Klasse halten wollen

Die vom WTTV verkündete Regelung sieht nämlich folgendes vor: Absteiger aus der Verbands- und der Landesliga sind die Teams auf den Plätzen zehn bis zwölf – die Zehnten dürfen aber den Antrag stellen, aller Voraussicht nach frei werdende Plätze einzunehmen. Dieses Privileg steht nun dem Weseler TV zu, der – unter anderem dank des 8:8 im direkten Duell Ende Januar – einen Punkt mehr als der MTTC hat. Bitter obendrein: Ob die Hansestädter davon überhaupt Gebrauch machen, ist noch unklar. „Wir müssen noch intern bewerten, ob wir das überhaupt wollen oder nicht“, so Abteilungsleiter Mathias Frensch. Die Frage hätte sich beim deutschen Pokalsieger von 1972 nicht gestellt. Peter Markwitz: „Wir hätten es auf jeden Fall versucht, aber wir dürfen leider nicht.“

Für die beiden weiteren Duisburger Teams oberhalb der Bezirksebene gab es keine Spannung mehr. Meiderich 06/95 stand als Meister der Verbandsliga fest; nach der nun offiziellen Regelung steigt sogar noch der Zweite Olympia Bottrop mit in die NRW-Liga auf. Der TTC Homberg war als Siebter der Landesliga jenseits von Gut und Böse.

Grundsätzlich hat der WTTV, was wenig überraschend ist, mit dieser Vorgehensweise auch die ursprünglich für die kommende Saison vorgesehene Spielklassenreform verschoben. Die Zahl der Verbands- und Landesligagruppen wird in diesem Sommer also nicht reduziert.

Auch die TTV Hamborn 2010 muss absteigen

Klarheit herrscht auch im Bezirk Düsseldorf – und auch hier hat ein ehemals höher spielender Klub keinen Grund zur Freude. Die Männer der TTV Hamborn 2010, bis zum freiwilligen Rückzug in der Saison 2017/18 Verbandsligist, müssen als Zehnter der Bezirksliga in die Bezirksklasse absteigen. Mehr Duisburger Teams waren dort zuletzt nicht am Start gewesen. In der Nachbarschaft freut sich der MTV Rheinwacht Dinslaken, dass die Tabellenzweiten in die Landesliga aufsteigen dürfen.

Auch in der Männer-Bezirksklasse müssen alle Teams ab Platz zehn direkt absteigen – die Mannschaften darüber, die die nun nicht mehr mögliche Relegation hätten spielen müssen, bleiben automatisch drin. Auch auf Bezirksebene wird folglich auf die vorgesehene Gruppenreduzierung verzichtet. Das ist eine gute Nachricht für Eintracht Duisburg, Blau-Weiß Neudorf, den TTC Homberg II und Meiderich 06/95 III, die allesamt die Klasse halten. Absteigen müssen der VfL Rheinhausen und der ESV Großenbaum II. Großenbaums „Erste“ und Meiderich 06/95 gehen hoch in die Bezirksliga. Duisburger Aufsteiger in den Bezirk gibt es weder im Kreis Rhein-Ruhr noch im linksrheinischen Kreis Krefeld.

Bei den Frauen steht der TTC DJK Gelb-Schwarz Kaßlerfeld als Neunter der Bezirksliga zwischen den Stühlen. Laut Bezirk ist dies ein Abstiegsplatz; allerdings könnte die Sollstärke der drei Gruppen noch unterschritten wären, wodurch die Kaßlerfelderinnen nachrücken würden. Klar war zuvor schon, dass der ETuS Wedau und Meiderich 06/95 als Sieger ihrer jeweiligen Gruppen das Ticket für die Verbandsliga gelöst haben.