Duisburg. Der MSV Duisburg spielt am Samstag gegen Verfolger FC Ingolstadt 04. Beide Trainer freuen sich auf das Gipfeltreffen an der Wedau.

Für den MSV Duisburg geht es zum Start gleich in die Vollen

Es geht direkt in die Vollen. Erster gegen Zweiter, zwei Mannschaften, die in die 2. Fußball-Bundesliga zurückkehren wollen. Spitzenreiter MSV Duisburg trifft am Samstag um 14 Uhr in der Schauinslandreisen-Arena auf den FC Ingolstadt 04. Die Zebras wollen mit einem Sieg ein deutliches Signal setzen, die Schanzer streben einen Wachwechsel an der Tabellenspitze der 3. Liga an.

Torsten Lieberknecht freut sich auf das Gipfeltreffen. „Das ist ein geiles Spiel. Du musst direkt auf Betriebstemperatur kommen“, sagt der Duisburger Trainer. Auch sein Ingolstädter Kollege Jeff Saibene ist heiß auf die Partie: „Es treffen zwei stabile Mannschaften aufeinander. Es wird ein richtiges Spitzenspiel.“

Niederlage im Hinspiel: Hier trifft FCI-Kapitän Stefan Kutschke zum 1:0 für den FC Ingolstadt 04. Foto: firo Sportphoto/Marcel Engelbrecht / firo Sportphoto

Der Luxemburger kommt als höflicher Gast nach Duisburg: „Ich freue mich auf dieses Stadion. Es ist eines der schönsten Stadien.“ Auch FCI-Stürmer Stefan Kutschke, der im Hinspiel beim 3:2-Sieg der Schanzer das 1:0 erzielt hatte, bringt Blumen mit. „Duisburg ist einen Tick weiter als wir“, sagte der Kapitän im „Kicker“. Torsten Lieberknecht schmunzelt darüber und ordnet solche Aussagen in den Bereich der Psychotricks ein.

In den letzten vier Wochen des alten Jahres waren die Ingolstädter mehr nur als einen Tick erfolgreicher als die Meidericher. Die Bayern holten aus den letzten vier Spielen acht Punkte, der MSV hingegen nur fünf. Die Zebras hatten sich auswärts in Unterhaching und Großaspach mit zwei Unentschieden in die Winterpause verabschiedet. Lieberknechts Weihnachtsfest war dadurch zwar nicht verdorben, zufrieden war er mit diesen Resultaten trotzdem nicht.

Wenn die Punkteteilungen dazu geführt haben, dass die Zebras ihre Sinne schärfen konnten, werden sie zumindest einen Zweck erfüllt haben. Auch wenn Testspielergebnisse für den Trainer in der Wintervorbereitung nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben, hat der Coach die beiden 3:1-Siege gegen die Erstligisten Vitesse Arnhem und Borussia Mönchengladbach gerne mitgenommen.

Die Systemfrage

Beide Trainer werden vor dem Spiel auf der Taktiktafel die Weichen stellen. Im Zuge des krankheitsbedingten Ausfalls von Stürmer Vincent Vermeij hat Lieberknecht eine Änderung des Spielsystems ins Gespräch gebracht – auch wenn dies als wenig wahrscheinlich gilt. Ingolstadts Coach Jeff Saibene hat sein klassisches 4-4-2-System um eine Variante mit einer Raute erweitert. Der Übungsleiter, der in dieser Woche alle Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestritt, wollte sich auf der Pressekonferenz der Ingolstädter nicht festlegen, wie er die Zebras besiegen will. Zu hoch will der 51-Jährige das Taktikthema aber nicht hängen: Immerhin gehe es nur um ein paar Verschiebungen im Mittelfeld.

MSV-Trainer Lieberknecht muss sich nicht nur um die Offensive Gedanken machen. Die Innenverteidiger Marvin Compper, Lukas Boeder und Vincent Gembalies sind Startelfkandidaten, einer dieser Abwehrspieler muss sich aber zunächst mit einem Platz auf der Bank begnügen.

Die Abwehrspieler werden hüben wie drüben gefordert sein. Mit Duisburg (41 Tore) und Ingolstadt (42) treffen heute an der Wedau die offensivstärksten Mannschaften aufeinander.