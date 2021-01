Für den MSV Duisburg steht es Spitz auf Knopf

Duisburg Die Situation hat sich für den MSV Duisburg mit der Niederlage gegen Rostock verschärft. Ein Kommentar.

Es steht beim MSV Duisburg Spitz auf Knopf! Der Start in das neue Jahr war mit einem Sieg und drei Niederlagen nicht nur ernüchternd, die Situation der Zebras hat sich verschärft. Mittlerweile ist deutlich: Der leichte Aufschwung vor Weihnachten, als das Team aus fünf Spielen sechs Punkte holte, war keine Trendwende. Auch der Trainerwechsel schlägt sich bislang nicht positiv in der Punktebilanz nieder. Torsten Lieberknecht holte in acht Partien acht Punkte, sein Nachfolger Gino Lettieri verbuchte in elf Partien zehn Zähler (0,91 Punkte pro Spiel).

Nun geht es für den einstigen Aufstiegsaspiranten mit den Schlüsselpartien am Dienstag in Zwickau und am Sonntag gegen den VfB Lübeck weiter. Beide Gegner sind Konkurrenten im Abstiegskampf. Auch wenn sich am 22. Spieltag nicht entscheiden wird, wer absteigt und wer die Klasse halten wird. Es geht in den beiden Spielen mehr als nur um sechs Punkte.

Nach zwei Heimniederlagen in Folge wächst wieder der Unmut der Fans. Rote-Karten-Aktionen gegen den Trainer und den Sportdirektor im Internet sind ernst zu nehmen. Auch sie spiegeln die aktuelle Stimmung.

Der Druck auf den Sportdirektor wächst

Auf Sportdirektor Ivica Grlic ist der Druck weiter gewachsen. Dass der Manager nun auf dem Transfermarkt nachlegt, ist richtig. Die winterliche Einkaufstour ist aber nicht nur eine Reaktion auf Verletzungsprobleme, sie ist eine Korrektur einer verfehlten Kaderplanung im vergangenen Sommer. Unter normalen Umständen dürften die Neuzugänge Zeit zur Integration in Anspruch nehmen. Diese Zeit haben die Neuen jedoch nicht – sie müssen sofort zünden.