Für den MSV steht am Sonntag das nächste Heimspiel an

Die Magie der Schauinsland-Reisen-Arena wirkt nach wie vor. Als die Bundesliga-Fußballerinnen des MSV Duisburg Anfang 2018 wegen Unbespielbarkeit des PCC-Stadions zweimal in die Heimstätte ihrer männlichen Vereinskollegen ausweichen mussten, fiel in den Partien gegen den SC Freiburg und Werder Bremen jeweils in der 90. Minute der kaum mehr für möglich gehaltene Siegtreffer. Dazu reichte es am Donnerstag beim ersten Heim-Geisterspiel gegen den 1. FC Köln zwar nicht, doch der 1:1-Ausgleichstreffer durch Kristina Maksuti in der dritten Nachspielminute hatte gefühlt den gleichen Wert. Das ließen jedenfalls die Reaktionen auf beiden Seiten vermuten.

Während die Zebras den so oft beschworenen „Lucky Punch“ wie einen Sieg feierten, beobachtete ihr Trainer Thomas Gerstner die Gäste. „Da hat man bei einigen Spielerinnen schon die Tränen in den Augen gesehen“, berichtete er. Verwundern mag das nicht, denn mit drei Punkten beim härtesten Rivalen um den Klassenerhalt hätten sich die Rheinländerinnen wieder in eine sehr komfortable Position bringen können.

Köln hat noch ein Spiel in der Hinterhand

Jetzt wird es für sie zwar nicht unmöglich, aber doch sehr schwierig, noch am MSV oder auch an Bayer Leverkusen vorbeizuziehen, die beide nun auf 13 Punkte kommen, während Köln bei deren acht stagniert, allerdings noch das Nachholspiel gegen Schlusslicht USV Jena am kommenden Mittwoch in der Hinterhand hat. Die Thüringerinnen, in deren Bundesland noch mindestens bis zum kommenden Freitag Mannschaftssport und -training verboten bleiben, haben als einziges Team nach dem Re-Start der Bundesliga noch keine Partie bestritten und ihr Heimrecht für diesen Sonntag an den SC Freiburg abgetreten.

Zur gleichen Zeit, also um 14 Uhr, empfängt der MSV in der wieder fast menschenleeren Arena den SC Sand. Die Südbadenerinnen haben im Gegensatz zum Gerstner-Team den Neustart verpatzt, verloren zunächst mit 1:3 beim 1. FFC Frankfurt und kassierten dann unter der Woche im DFB-Pokal-Viertelfinale eine 2:3-Pleite bei Arminia Bielefeld. Der Tabellenletzte der 2. Bundesliga hatte in Runde zwei schon den MSV aus dem Wettbewerb geworfen und steht nun gegen den VfL Wolfsburg vor einer wohl wirklich unlösbaren Aufgabe.

Das ist Sand für die Zebras sicherlich nicht. Im Vorjahr gab’s ein 2:2, das am Ende wegweisend im Kampf um den Klassenerhalt war; ein solcher Punkt würde den Gastgeberinnen auch diesmal weiterhelfen. Dabei wird Thomas Gerstner wieder die Moral sehen wollen, die seine Schützlinge gegen Köln spätestens in den letzten 20 Minuten an den Tag legten. Da machte sich dann tatsächlich auch die nun größere Personalauswahl bemerkbar, als der Coach gleich drei frische Kräfte auf einmal in die Partie werfen konnte. Eventuell überhöhte Erwartungen nach dem 2:0 bei Bayer Leverkusen schraubte Gerstner erst einmal zurück: „Man darf angesichts der vielen Spiele, die wir in kurzer Zeit bestreiten müssen, nicht immer so viel von uns erwarten.“

Abzuwarten bleibt, ob die auch gegen Köln nicht im Kader stehende Lisa Makas ihr Comeback feiern wird.