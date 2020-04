Für den TTC Homberg wird es in der neuen Saison schwer

Die vor ihrem regulären Ende abgebrochene Tischtennis-Saison hat für den TTC Homberg das vor ihrem Beginn als Ziel ausgerufene Ergebnis erbracht. Platz sieben zu dem Zeitpunkt, als alle sportlichen Aktivitäten eingestellt werden mussten, reichte locker zum Klassenerhalt in der Landesliga. In der wann auch immer beginnenden nächsten Spielzeit dürfte das angesichts mehrerer Personalverluste deutlich schwieriger werden.

Neben Spitzenspieler Ingo Rix, der nach einem Jahr zu Blau-Weiß Neudorf (Bezirksklasse) zurückkehrt, verlässt mit Luca Kasper auch die Nummer zwei den TTC: Er wechselt zu Falken Rheinkamp II in die Verbandsliga. Rix’ Abgang und die Ungewissheit, ob Christian Timmerman nach seiner langen Knieverletzungspause noch einmal zurückkommt, hätten dazu geführt: „Deshalb habe ich mir jetzt eine neue Herausforderung gesucht.“

Da Bastian Jäschke ganz aufhört, bleiben aus der Stammbesetzung nur Alexander Gebauer, Maarten Peltz und Jürgen Grewing übrig. Hinzu kommen Rolf Kathmann, Michael Licht und Julian Kolisko aus der „Zweiten“ (Bezirksklasse). Ein Christian Timmerman in Normalform würde beim Kampf um den Klassenerhalt sicher helfen. Er lässt das offen: „Wenn es in den nächsten Wochen besser wird, bleibe ich in Homberg.“