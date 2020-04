Für MSV-Spielerin Vanessa Fürst hat sich einiges verändert

Als Vanessa Fürst zum letzten Mal auf dem Trainingsplatz des MSV Duisburg an der Mündelheimer Straße gestanden hatte, war die Welt noch eine andere gewesen. Natürlich, das Corona-Virus hatte es auch schon Mitte Februar gegeben – bevor sich die Abwehrspielerin im Derby der Fußball-Bundesliga gegen die SGS Essen einen Innenbandanriss im linken Knie zugezogen hatte. Doch von Kontaktverbot und Maskenpflicht war da noch keine Rede gewesen.

Am Montag kehrte die 18-Jährige, bis zur Unterbrechung der Saison so etwas wie die Senkrechtstarterin bei den Zebras, nach zwei Monaten Verletzungspause ins Training zurück – unter völlig ungewohnten Bedingungen.

Es war nicht der befürchtete Kreuzbandriss

„Es hat sich gut angefühlt“, sagt Vanessa Fürst im Rückblick auf den Montag, als sie erstmals wieder in Hüttenheim aufs Grün durfte. In einer Kleingruppe natürlich, ohne Zweikämpfe. Hinter ihr lag die Befürchtung, viel länger zuschauen zu müssen. „Das war ja meine erste Knieverletzung, ich wusste nicht, wie das ist. Und es hat sehr geschmerzt“, erinnert sie sich an den Moment im Spiel gegen den Revierrivalen. Da befürchteten viele – auch sie selbst – einen möglichen Kreuzbandriss. Glück im Unglück, so schlimm war es dann doch nicht.

Endlich zurück auf dem Trainingsplatz: Vanessa Fürst am Montag in Hüttenheim Foto: MSV Duisburg

Bis zu jenem Verletzungspech war für Vanessa Fürst alles viel besser gelaufen, als sie sich das hätte vorstellen mögen. Im vergangenen Sommer war sie zum MSV gewechselt – nach einem sportlich recht frustrierenden Jahr bei Borussia Mönchengladbach. Sie hatte sich dem Bundesliga-Aufsteiger im Sommer 2018 angeschlossen, nachdem sie zuvor mit nicht einmal 16 Jahren ihr Debüt in der obersten Spielklasse für ihren Stammverein, den 1. FC Köln gefeiert hatte, dessen Abstieg sie dann aber nicht zu verhindern vermochte. Mit Gladbach war das dann komplett unmöglich: Die völlig überforderten Borussinnen holten in 22 Spielen exakt einen Punkt. „Ich habe das Beste daraus gemacht und so viel Erstligaerfahrung gesammelt wie möglich“, schaut Fürst zurück.

Auch wieder im Blickpunkt des DFB

Das half ihr, sich in Duisburg von Anfang an besser zurechtzufinden als es ihr zugetraut worden war. Bis auf eine Partie stand sie in der Hinrunde immer auf dem Platz, für Trainer Thomas Gerstner wurde sie zur unverzichtbaren Stammkraft. Auch der DFB, für den sie schon in den U-16- und U-17-Teams aufgelaufen war, wurde wieder aufmerksam, nominierte sie für einen Lehrgang der U-19-Nationalmannschaft. Ob sie sich auch vorstellen kann, eines Tages für die „A-Natio“ aufzulaufen? Vanessa Fürst nickt.

Sie weiß freilich auch, dass der Fußball zumindest bei den Frauen keine sichere Zukunftsperspektive bietet: „Und ich habe jetzt ja auch gesehen, wie schnell alles vorbei sein könnte.“ Deshalb ist ihr auch das zweite Standbein wichtig, ihre Ausbildung zur Hörakustikerin, die sie im Betrieb ihres Vaters im heimischen Düren absolviert. Dort, im Ortsteil Birkesdorf, ist sie geboren und lebt sie noch heute bei den Eltern.

Dass sie im Moment durch die coronabedingten Beschränkungen ihr „Hauptarbeitsfeld“ auf dem Fußballplatz nicht beackern kann, ist für Vanessa Fürst kein Problem: „Dafür üben wir mehr Passformen.“ Diese Art von „Fortbildung“ wird ihr kaum schaden, denn zwar sagt die 18-Jährige von sich, dass sie gern auf ihrer Position als Außenverteidigerin agiert, aber sich auch andere Aufgaben im Team vorstellen kann: „Ich habe ja zu Kölner Zeiten auch schon als Stürmerin gespielt.“ Sollte sie ihren Offensivdrang nachhaltig unter Beweis stellen, wird der in diesem Segment beileibe nicht verwöhnte Thomas Gerstner dies kaum negativ finden . . .