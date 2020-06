Genc Osman holt sich eine Verstärkung aus dem Holtkamp

Der SV Genc Osman Duisburg präsentiert seinen sechsten Neuzugang für die kommende Saison in der Fußball-Landesliga – und Ilyas Basol, dem Sportlichen Leiter der Neumühler, ist die Freude darüber anzumerken. „Wir hatten uns schon einmal um ihn bemüht. Ich freue ich sehr, dass es nun geklappt hat“, sagt er zur Verpflichtung von Defensivspieler Erkut Ay vom Liganachbarn Hamborn 07.

Bei den Löwen bot Ay im Abwehrverbund stets starke Leistungen. „In Hamborn spielte er zuletzt in der Innenverteidigung, kann aber auch als Sechser vor der Abwehr eingesetzt werden“, sagt Basol. „Wir werden dann sehen, auf welcher Position er bei uns zum Einsatz kommt.“

Basol glaubt, dass es auch für die Oberliga reicht

Dass der 23-Jährige alle Voraussetzungen mitbringen, davon ist Basol überzeugt. „Spielerisch halte ich ihn für einen der besten, die in den letzten Jahren für Hamborn gespielt haben. Qualitativ glaube ich nicht, dass die Landesliga für Erkut das Limit ist. Auch in der Oberliga könnte er bestehen.“

Ay spielte im Nachwuchs für den MSV Duisburg und wechselte 2016 aus der A-Junioren-Bundesliga-Mannschaft der Zebras zum Oberligisten TV Jahn Hiesfeld. Während der Saison 2017/18 kam er schließlich an den Hamborner Holtkamp. „Erkut ist eine tolle Verstärkung für uns. Ich denke, dass wir mit seiner Verpflichtung den Abgang von Salih Altin kompensieren konnten“, so Basol. (the)