Duisburg. Eintracht Duisburg will nach vier Jahren eine Veränderung. Anzeigetafel in Großenbaum seit 14 Tagen kaputt. HSG gewinnt bei 70-Tore-Spektakel.

Greinert geht zum Saisonende – GSG sauer auf die Stadt

Turbulent ist es derzeit im Duisburger Frauenhandball. Die Eintracht geht – nach eigener Entscheidung – für den Sommer auf Trainersuche. Und die GSG ist stinksauer über die Zustände in der Sporthalle an der Großenbaumer Allee.

HSV Solingen-Gräfrath II – HSG Hiesfeld/Aldenrade 30:40 (15:16): Satte 70 Tore bekamen die Zuschauer in der Klingenstadt zu sehen. „Wahnsinn, oder?“, zeigte sich auch HSG-Trainer Dirk Rahmel mitgerissen. „Alleine in den letzten 15 Minuten haben wir 15 Tore gemacht. Dadurch, dass wir viele Angriffe in wenigen Sekunden abgeschlossen hatten, hatte natürlich auch Gräfrath viele Gelegenheiten.“ Sein Team konnte so eine gute Antwort auf die durchwachsenen Leistungen der vorangegangenen Wochen. „Wir wollten das Spiel einfach gewinnen. Auch ein schmutziger Sieg wäre für uns okay gewesen.“ Die HSG ist wieder auf den zweiten Rang vorgerückt, weil Spitzenreiter TV Aldekerk II den Rheydter TV abschoss; Witzhelden kam nur zu einem Remis gegen Lobberich.

Eintracht Duisburg – Neusser HV 27:14 (13:7): Die Eintracht fuhr gegen das Schlusslicht einen souveränen Sieg ein. Rundum zufrieden war Trainer Janosch Greinert allerdings nicht. „Wir hatten eine zu hohe Zahl technischer Fehler. Ein 35:10 wäre angemessen gewesen“, so der Coach. Je länger das Spiel dauerte, desto besser fand sein Team in die Partie und warf den deutlichen Erfolg heraus. „Am Ende fehlte angesichts der klaren Führung die Konzentration.“ Damit steht der Neuling auch weiterhin auf dem fünften Platz.

Dennoch steht bereits jetzt fest, das Janosch Greinert nicht über das Saisonende hinaus Trainer bleiben wird. „Wir haben uns nach vier Jahren dazu entschieden, dass wieder frisch Wind rein muss“, sagt Herbert Schild, der Sportliche Leiter der Eintracht. „Das hat nichts mit Janoschs Arbeit zu tun. Die Erfolge sprechen für sich. Dass früh zu kommunizieren, halte ich für fair.“ Greinert sagt: „Ich werde in den letzten elf Spielen alles geben.“ Er schiebt mit einem Augenzwinkern hinterher: „Gegen elf Siege wehre ich mich nicht.“ Klar ist, dass Greinert noch lange nicht ans Aufhören denkt. „Ich will auf jeden Fall als Trainer weitermachen.“

GSG Duisburg – Fortuna Düsseldorf II 26:28 (15:12): Der Kampf um den Klassenerhalt geht für die GSG nach der Niederlage gegen die Fortuna-Reserve weiter – allerdings beträgt der Vorsprung auf die Düsseldorferinnen, die den ersten Abstiegsplatz einnehmen, immerhin noch vier Punkte. Es ging gut los, denn in der 28. Minute führten die Großenbaumerinnen mit 15:10 und gingen mit einem 15:12 in die Pause. In der Folge ließ die GSG zu viele Chancen aus – hatte bei fünf Pfostentreffern aber auch Pech. Im Rückraum gelang den Gastgeberinnen nicht viel, sodass die Fortuna beim 22:22 erstmals wieder zum Ausgleich kam. Nach dem 25:25 setzten sich die Gäste ab.

Mindestens genauso groß ist der Ärger bei der GSG über den Zustand der Halle. „Die Unparteiischen bemängelten den Platzaufbau mit einer Eintragung im Spielbericht, weil die öffentliche Zeitmessanlage funktionsuntüchtig war. Weder das Schulverwaltungsamt, noch der IMD, oder Duisburg-Sport sieht sich für die Reparatur der Anzeigetafel für zuständig“, so Teammanager Werner Stöckmann. „Es wurde bislang nicht einmal eine Firma beauftragt, obwohl der Schaden bereits vor 14 Tagen eintrat und vom Hausmeister ordnungsgemäß gemeldet wurde. Wir sind Mieter der Halle über Duisburg-Sport und haben einen Anspruch auf eine funktionierende öffentliche Zeitmessanlage“, ist Stöckmann sauer.

Die Torschützinnen:

HSV Solingen-Gräfrath II – HSG Hiesfeld/Aldenrade 30:40 (15:16): HSG: Strunz (8/4), Kern, Löwenthal (je 7), Ahlendorf (6), Woock (5), Frontzek (4), Bing (3).

Eintracht Duisburg – Neusser HV 27:14 (13:7): Eintracht: Schild, Bauerfeld (je 5), Boy, Schreiner (je 4), Seng, Heitling (je 3), Arend (2), Liedtke.

GSG Duisburg – Fortuna Düsseldorf II 26:28 (15:12): GSG: Stoppelkamp (7), Annika Kohs (4/2), Bogdanski (4/3), Roth (3), Kaiser, Kühnel, Kristina Kohs (je 2), Walter, Twellmeyer.