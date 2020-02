GSG Duisburg hat Rechnung mit Gräfrath offen

Verkürztes Programm in der Frauenhandball-Oberliga: Bereits zu Wochenbeginn stand wie gemeldet fest, dass die HSG Hiesfeld/Aldenrade am Wochenende kampflos punkten wird. Aufgrund von Personalproblemen auf der Torhüterposition musste der TV Beyeröhde II das Spiel absagen. Eine Verlegung, der die HSG zugestimmt hätte, scheiterte an den Regularien. Dafür hat der Tabellendritte unter der Woche ein kurzfristig vereinbartes Testspiel gegen den Regionalligisten SG Überruhr mit 30:25 gewonnen. Die Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Trainer Dirk Rahmel geht derzeit weiter. Das nächste Spiel bestreitet die HSG am Samstag, 7. März, um 19 Uhr gegen den Neusser HV.

GSG Duisburg – HSV Solingen-Gräfrath II (So., 15 Uhr, Großenbaumer Allee): Die Zahl der Ausfälle bei den Großenbaumerinnen ist zwar gering – der eine, den es zu verzeichnen gilt, schlägt dann doch ins Kontor. So wird Laura Kühnel aus beruflichen Gründen dem Team für den Rest der Saison nicht mehr helfen können. „Das trifft uns richtig hart“, sagt Trainer Jürgen Mölleken. „Sie auf der Spielermacherposition zu ersetzen, wird sehr schwer.“ Gemacht werden muss es dennoch – und die GSG hat sich darauf vorbereitet. „Wir haben drei Kandidatinnen, die das wohl im Wechsel machen werden. An erster Stelle steht da aber Annika Kohs“, erläutert Mölleken. Mit den Klingenstädterinnen hat die GSG noch eine Rechnung offen. „Für die dortige Halle ist angegeben, dass kein Harz verwendet werden darf. Fünf Minuten vor Spielbeginn hat man uns einen Harztopf hingestellt und gesagt, dass es doch ginge“, so Mölleken. Per se sieht er beide Teams auf Augenhöhe.

TV Aldekerk II – Eintracht Duisburg (So., 16.30 Uhr): Die Eintracht muss derweil beim Regionalliga-Anwärter aus Aldekerk ran, der die Oberliga mit fünf Punkten Vorsprung anführt. „Das ist das leichteste Spiel der Saison“, sagt Eintracht-Trainer Janosch Greinert – weil die Erwartungshaltung gegen den Favoriten gering ist. Dennoch betont er ausdrücklich: „Wir fahren nicht dorthin, um zu verlieren.“ Der intensive Haftmitteleinsatz in Aldekerk stellt viele Gegner vor große Probleme – dazu kommt die beachtliche Qualität des Kaders. Mit welchem eigenen Kader die Eintracht dort antreten kann, wird sich kurzfristig entscheiden, weil einige Spielerinnen erkältet sind.

Corona: Spiel der HSG II abgesagt

Die Vorsichtsmaßnahmen aufgrund der Verbreitung des Corona-Virus haben nun auch den Duisburger Handball erreicht. Weil der Kreis Heinsberg Schulen, Kitas und eben auch Sporthallen aus Sicherheitsgründen zunächst bis zum 2. März geschlossen hat, muss die Partie in der Frauenhandball-Landesliga zwischen dem TV Erkelenz und Tabellenführer HSG Hiesfeld/Aldenrade II abgesagt werden. Ein neuer Termin steht aktuell noch nicht fest.