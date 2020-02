Hamborn gleicht spät aus und lässt trotzdem Punkte liegen

Das war ein wahres Wechselbad der Gefühle, das Michael Pomp am Samstag von seiner Mannschaft zugemutet bekam. Der Trainer von Fußball-Landesligist Hamborn 07 wusste daher am Ende auch gar nicht so recht, was er mit dem 3:3 (1:1)-Unentschieden anfangen sollte, das die Löwen vom Gastspiel beim FC Remscheid mitgebracht hatten. Dass es angesichts von zwei späten eigenen Toren ein gewonnener Punkt war, mochte er jedenfalls nicht unterschreiben.

„Da wäre für uns mehr drin gewesen“, resümierte Pomp nach dem Abpfiff. Klingt erst einmal komisch, weil es eben bis zur 84. Minute beim Stand von 3:1 für die Gastgeber so aussah, als müssten die Hamborner mit völlig leeren Händen heim reisen. Doch der Trainer dachte eben auch daran, wie seine Mannschaft das Spiel im Röntgen-Stadion begonnen hatte: dominant, überlegen – und mit dem 1:0 durch Raffael Schütz nach 28 Minuten überdies erfolgreich.

Gegentor direkt nach Wiederbeginn

Als aber nur zwei Minuten später Michele Buscemi mit einem wie an der Schnur gezogenen Distanzschuss den Ausgleich erzielte, erschütterte dies das Selbstvertrauen der Gelb-Schwarzen in seinen Grundfesten. „Wir haben keinen Zugriff mehr gehabt. Spätestens nach dem Remscheider 2:1 waren wir dann völlig von der Rolle“, so Pomp. Dieses erzielte Bedri Mehmeti Augenblicke nach Beginn der zweiten Hälfte. Das 3:1 durch Alexsandar Stanojevic werteten die Bergischen vermutlich als den Deckel auf dem Spiel – aber weit gefehlt. Plötzlich erwachten die Hamborner wie aus einer Trance. Michael Pomp warf alles auf den Platz, was sich irgendwie Offensivspieler nennen darf: Gökhan Kiltan, Marcel Stenzel, André Meier.

Oldie Kiltan war es dann, der sechs Minuten vor dem Ende die Hoffnung neu entfachte. Der Rest des Spiels war ein Sturmlauf, der dann in der ersten Nachspielminute durch ein Kopfballtor von Kai Neul belohnt wurde. Kurios: Schon im Hinspiel hatte Neul in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich erzielt. Selbst danach rannte 07 noch einmal an, doch ein Last-Minute-Siegtor wollte nicht mehr fallen.

Durch diesen Ausgang und den ebenfalls kurz vor dem Schlusspfiff gefallenen Ausgleich von Spitzenreiter TV Jahn Hiesfeld in Wermelskirchen bleibt Hamborn knapp über dem Abstiegsstrich.