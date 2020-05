Hamborner Squasher feiern dritten Aufstieg in Folge

Duisburg hat einen neuen „Zweitligisten“. Der Squash-Verband NRW hat entschieden, die laufende Saison ohne weitere Spieltage mit dem derzeitigen Tabellenstand zu beenden. Das Squash Inn Team Hamborn steigt damit als Zweiter der Regionalliga, in der noch ein Doppelspieltag zu absolvieren gewesen wäre, in die NRW-Liga auf.

Über der höchsten Verbandsspielklasse ist nur die Herren-Bundesliga angesiedelt, die in die Staffeln Nord und Süd unterteilt ist. Für den früheren Bundesligisten, der seine Heimspiele unweit des Landschaftsparks Nord an der Ranenbergstraße austrägt, ist es der dritte Aufstieg in Folge. In der Saison 2017/18 spielten die Hamborner noch in der Verbandsliga Westfalen-West.

Neuzugänge hatten großen Anteil am Erfolg

Großen Anteil am jüngsten Erfolg hatten die Neuzugänge Nikolas Bufe (SC Hot Socks Mülheim) und Mario Vicenzino (Rainbow SC Wuppertal). „Natürlich wären wir lieber rein sportlich aufgestiegen. Aber ich bin sicher, wir hätten es auch so geschafft“, sagte Sportwart Uwe Habbe, dessen Team zum Abschluss den 1. Oberhausener SRC (5.) und das Squashboard Münster (6.) empfangen hätte.

In der NRW-Liga zählt nun zunächst einmal der Klassenerhalt. „Unsere Mannschaft bleibt zusammen. Ich bin guter Dinge, dass wir mithalten können“, so Habbe.

In dieser Saison kamen folgende Spieler zum Einsatz: Nikolas Bufe (7:3-Siege), Christian Sartingen (9:5), Mario Vicenzino (10:0), Stefan Markowski (2:4), Dominic Stalberg (4:3), Pascal Ziemann (4:3), Lutz Heinzen (1:1).

Die zweite Mannschaft beendete die Saison in der Verbandsliga Niederrhein als Dritter. Die Jugendabteilung befindet sich derzeit im Aufbau. Seit Dezember vergangenen Jahres hat Maximilian Baum, amtierender Deutscher U-19-Meister und Bundesligaspieler des SC Turnhalle Krefeld, das Training übernommen. „Mittelfristig wollen wir wieder eine Jugendmannschaft zum Ligabetrieb anmelden“, sagt Uwe Habbe.

Deutsche Meisterschaft auf unbestimmte Zeit verschoben

Grund zur Freude hatte in der nun abgebrochenen Saison auch der in Neudorf beheimatete SRC Duisburg. Die Damen-Mannschaft sicherte sich noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie den Gewinn der NRW-Meisterschaft. Die Endrunde um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft, die vom 15. bis 17. Mai in Hamburg stattfinden sollte, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Natalie Grinham (4:0), Milja Dorenbos (5:1), Nele Hatschek (4:0), Suzanne Peters (5:1), Paula van de Kamp (2:0) und Zion Odametey (1:1) kamen für den SRC zum Einsatz.

Die zweite Damen-Mannschaft des SRC, die sich vornehmlich aus Jugendspielerinnen zusammensetzt, trat ebenfalls in der NRW-Liga an und belegte dort den vierten Platz.

Die SRC-Herren waren in der Verbandsliga Westfalen-West das Maß der Dinge. Nach der Auftaktniederlage gegen den SC Boasters Forum aus Castrop-Rauxel verbuchte die Mannschaft acht Siege und ein gewonnenes Unentschieden. Das aus Münster zurückgekehrte Eigengewächs Nico Wilhelms gewann seine zehn Spiele. Außerdem trugen Dirk Siewert (1:0), Patrick Kauven (4:3), Frank Thiede (8:2), Ludger Schledorn (3:1), Ahmed Ali (1:0), Yvo van Ooy (4:0) und Marcus Nölke (2:1) zum Aufstieg in die Oberliga bei.

Die erste Jugend-Mannschaft landete in der Regionalliga auf Platz vier, der SRC II wurde Dritter in der Oberliga.

Die 42. Deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften, die Ende März stattfinden sollten, sollen nun vom 25. bis 27. September in Neudorf ausgetragen werden.