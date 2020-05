Handball-Jugend-Ligen der Duisburger Teams stehen weitgehend

Spielbetrieb im Handball-Verband Niederrhein – oder sonstwo in Deutschland? Daran ist derzeit nicht zu denken. Das zwang die Verantwortlichen nun eine Entscheidung zu treffen, wie die Jugendligen in einer Saison 2020/21 aussehen können. Denn aktuell würde ohne Corona-Pandemie derzeit die Qualifikation laufen. Sowohl für Handball Nordrhein – diese Vereinigung leitet die gemeinsame Regionalliga mit den Teams vom Mittelrhein – als auch für die Oberligen im HVN-Bereich gilt daher: Alle Mannschaften, die fristgerecht bis zum 31. Januar 2020 für die Regional- beziehungsweise die Oberliga gemeldet haben, bekommen ein Startrecht in der jeweiligen Klasse.

Das wird für große Ligen sorgen, die zwingend in Gruppen eingeteilt werden müssen. Den Vogel schießen bislang die Oberligen für die männliche B- und C-Jugend ab, die aktuell jeweils bei 43 teilnehmenden Mannschaften stehen. Noch bis zum 29. Mai haben die Vereine nun die Möglichkeit, ohne Konsequenzen Mannschaften zurückzuziehen. Nachmeldungen sind nicht mehr möglich.

Vier Duisburger Regionalligisten

„Bei der Erstellung der Gruppen und Spielpläne werden regionale Aspekte berücksichtigt. Die Niederrheinmeister werden zwischen Karneval und Ostern ermittelt. Hier wird der genaue Modus nach dem 30. Mai 2020 erstellt, wenn die Gruppengrößen feststehen“, erklärt der HVN in seiner Mitteilung.

Aus Duisburg sind bislang vier Mannschaften in der Regionalliga und acht Teams in der Oberliga vertreten. So hat die JSG Hiesfeld/Aldenrade im männlichen Bereich von der A- bis zur C-Jugend für die Regionalliga gemeldet, dazu noch eine C-2-Mannschaft in der Oberliga. Die HSG Homberg-Rheinhausen hat mit der B-Jugend für die Regionalliga, mit der A- und C-Jugend für die Oberliga gemeldet. Im männlichen Bereich haben zudem die C-Junioren vom ETuS Wedau und von Hamborn 07 ihren Hut in den Oberliga-Ring geworfen.

Hamborn 07 nun in der Oberliga

Im weiblichen Bereich gab es keine Meldung für die Regionalligen. Die A-Jugend von Hamborn 07, die in der zurückliegenden Saison in der höchsten Liga aktiv war, geht nun in der Oberliga an den Start. Keine Duisburger Mannschaft hat für die B-Oberliga gemeldet. Bei den C-Juniorinnen gab es eine Oberliga-Meldung vom ETuS Wedau und vom VfL Rheinhausen.