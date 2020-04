Handball-Oberliga bleibt wohl bei 14 Teams

Seit dem Wochenende ist de facto klar: Die Handball-Saison wird nach dem Abbruch aufgrund der Corona-Pandemie mit Hilfe der Quotientenregelung gewertet – lediglich der offizielle Beschluss des Bundesrates des Deutschen Handball-Bundes steht noch aus, nachdem das DHB-Präsidium diesen Vorschlag eingebracht hatte. Und dieser wäre für den Handball-Verband Niederrhein dann auch sofort gültig, da der HVN bereits beschlossen hat, dem Ratsvotum zu folgen.

Sonderreglung in Westfalen

Das heißt wie schon gemeldet: Die erreichten Pluspunkte werden durch die Zahl der absolvierten Spiele geteilt, dann mit 100 multipliziert und auf eine Stelle nach dem Komma gerundet. Bei Quotientengleichheit entscheidet der direkte Vergleich – aber nur, wenn alle Spiele des Vergleichs absolviert sind, ansonsten entscheidet der Quotient der Tordifferenz.

Wie der DHB mitteilte, haben die Landesverbände bis Mittwoch Zeit, ihr Votum im Bundesrat abzugeben. Einige Verbände sind jedoch vorgeprescht: So hat der Pfälzer Handball-Verband bereits am Montag die Wertung der Saison nach diesem, so genannten „norwegischen Modell“ bekanntgegeben. Am Sonntagabend war der Handball-Verband Westfalen sogar noch schneller – und hat für sich eine Sonderregelung beschlossen. So wird allen Vereinen, die zwar nicht auf einem Aufstiegsplatz stehen, von diesem aber maximal 39,9 Quotientenpunkte entfernt sind, eine Wildcard für die nächsthöhere Spielklasse angeboten. Nach aktuellem Kenntnisstand ist dies weder Teil des voraussichtlichen Bundesratsbeschlusses und wird auch für den Niederrhein so nicht beschlossen.

Zwei Teams rein, zwei Teams raus

Für die Oberliga Niederrhein wird sich die Größe der Spielklasse voraussichtlich nicht verändern. Zwar kommen mit dem TV Geistenbeck (Verbandsliga, Gruppe 1) und dem Bergischen HC II (Gruppe 2) zwei Aufsteiger hinzu, allerdings verlassen auch zwei Teams die Klasse: Der HC Wölfe Nordrhein steigt in die Regionalliga auf – und die HSG Neuss/Düsseldorf wird aufgelöst. Der ART Düsseldorf war bereits vor einem Jahr aus der Spielgemeinschaft ausgeschieden, sodass der Neusser HV nur noch mit dem eigens gegründeten HC Rhein Vikings eine HSG gebildet hatte. Nach der Insolvenz der Vikings und dem damit verbundenen Zwangsabstieg aus der 3. Liga nimmt der Neusser HV nun den Platz in der Regionalliga ein, hat aber angekündigt, auf den Platz der zweiten Mannschaft in der Oberliga zu verzichten und die eigene Reserve in der Bezirksliga an den Start zu bringen.

Damit gehen nach aktuellem Stand folgende 14 Teams in der Oberliga Niederrhein an den Start: LTV Wuppertal, Borussia Mönchengladbach, Unitas Haan, Adler Königshof, TV Lobberich, TV Oppum, Mettmann-Sport, SG Langenfeld II, VfB Homberg, HSG Hiesfeld/Aldenrade, TV Angermund, TSV Aufderhöhe, TV Geistenbeck, Bergischer HC II.