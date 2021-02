Handballverband Niederrhein kündigt Saisonabbruch an

Duisburg Wenn über den 14. Februar 2021 hinaus kein Trainingsbetrieb möglich sein wird, bricht der HVN die unterbrochene Saison ohne Wertung ab.

Die Handball-Saison am Niederrhein steht kurz vor ihrem Ende. Wie der Handballverband Niederrhein nun bekanntgegeben hat, haben das Präsidium und die Technische Kommission in einer Telefonkonferenz einstimmig beschlossen, dass die derzeit unterbrochene Saison 2020/21 endgültig abgebrochen wird, wenn die Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung in Bezug auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie einen Trainingsbetrieb über den bisher festgelegten 14. Februar 2021 unmöglich macht. Die Spielzeit bleibt in diesem Fall ohne Wertung, es werden also weder Auf- noch Absteiger ermittelt. „Rückzieher vor der Saison hingegen sind Absteiger, Rückzieher während der Saison verbleiben in der Liga“, heißt es in der Mitteilung des HVN.

Nordrhein: Aufstiegsrunde zur 3. Liga angefragt

Weiter heißt es: „Dieser Beschluss wurde durch das erweiterte Präsidium des Handballverbandes Niederrhein in einer Telefonkonferenz am 5. Februar 2021 einstimmig bestätigt. Beiden Entscheidungen liegt eine detaillierte Abwägung der Möglichkeiten einer Fortführung der Saison gegenüber den durch die pandemische Lage eingetretenen rechtlichen und tatsächlichen Zwängen zugrunde.“

Eine ähnliche Entscheidung des für die Regionalligen zuständigen Verbundes Handball Nordrhein (HNR) liegt noch nicht vor. Allerdings hat es eine Abfrage bei den Vereinen gegeben, ob und wer bereit sei, an einer freiwilligen Aufstiegsrunde zur 3. Liga teilzunehmen, wenn dies einerseits möglich ist und wenn andererseits der Deutsche Handball-Bund Aufsteiger benötigt.

Die Jugendsaison hatten sowohl HNR als auch der HVN bereits vor einigen Tagen ohne Wertung abgebrochen.