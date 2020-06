Heinz van Haaren erinnert sich an schöne Zeit als Zebra

Duisburg. Der ehemalige Bundesligaspieler des MSV Duisburg feiert am Mittwoch seinen 80. Geburtstag. Am liebsten hätte er den Verein nicht verlassen.

Manfred Manglitz hat ihn bereits hinter sich. Willibert Kremer auch, einige andere ebenfalls. An diesem Mittwoch, 3. Juni, feiert mit Heinz van Haaren der nächste Spieler aus den Bundesliga-Anfangsjahren des MSV Duisburg seinen 80. Geburtstag. Der Niederländer, der von 1964 bis 1968 in Zebrastreifen auflief, hat stets solide gelebt, aber auch er hat leider nicht die ewige Gesundheit gepachtet. In den 1990er Jahren erkrankte er zweimal an einer Lungenembolie.

Seitdem ist er vorsichtiger geworden. Er geht seltener vor die Tür, hält sich meistens in seinem Haus in Gelsenkirchen auf. Aber wenn der MSV Duisburg einmal im Monat zum Ehemaligentreffen ruft, dann macht sich auch Heinz van Haaren auf den Weg: „Diese Treffen sind immer sehr schön. Leider können sie derzeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.“

Beim MSV Duisburg wurde er gut aufgenommen

Die vier Jahre als Spieler in Duisburg – sie sind dem Mittelfeldstrategen in bester Erinnerung geblieben. „Ich bin dort nach meinem Wechsel vom TSV Marl-Hüls sehr gut aufgenommen worden“, erzählt er. „Ich hatte eine wirklich sehr schöne Zeit beim MSV. Wir waren eine richtige Mannschaft, in der einer für den anderen da war. Keiner ist link gewesen.“

Vier Jahre lang war Heinz van Haaren (5. von rechts) ein Zebra. Hier steht er mit seinen Teamkollegen vor einer Bundesligapartie im Jahr 1966 auf dem Platz – eingerahmt von Hartmut Heidemann und Lulu Nolden. Foto: dpa

Heinz van Haaren kam im Sommer 1964 vom damals zweitklassigen TSV Marl-Hüls nach Meiderich, zum deutschen Vizemeister. Höhepunkt seiner vier Jahre am Niederrhein war der Einzug in das DFB-Pokal-Finale 1966, in dem er mit seinen Duisburgern den damaligen Bundesliga-Aufsteiger FC Bayern München herausforderte. Der MSV verlor diese Partie in Frankfurt mit 2:4.

In Duisburg lernte Heinz van Haaren einen Trainer kennen, den er als den besten seiner Karriere bezeichnet: Gyula Lorant. Der Ungar coachte den MSV in der Saison 1967/68 mit strenger Hand. „Er hat ein Trainingsprogramm gehabt, das mir und auch meinen Mitspielern lag“, teilt er mit. „Auch die Frankfurter haben später von Gyula Lorant geschwärmt.“

Obwohl es ihm an der Wedau sehr gut gefiel, zog es Heinz van Haaren 1968 zurück in die Nähe seiner Geburtsstadt Marl: zum FC Schalke 04. „Beim MSV hat man nicht so viel verdient“, erzählt er. „Und mit meinen damals 28 Jahren musste ich schließlich auch an die Zukunft denken. Ich habe Duisburg nicht gerne verlassen. Das Finanzielle hat den Ausschlag gegeben.“

Beinahe bei Borussia Dortmund gelandet

Beinahe wäre Heinz van Haaren nicht auf Schalke, sondern ein paar Kilometer weiter östlich bei Borussia Dortmund gelandet. „Der BVB lockte mich mit einem Angebot, das doppelt so hoch war wie das der Schalker“, erwähnt er. „Ich hatte zwar auf Schalke noch nichts unterschrieben, aber ich hatte bereits mein Wort gegeben – und dazu stand ich dann auch.“

Autogrammstunde in der Schauinsland-Reisen-Arena mit den alten MSV-Kollegen: Heinz van Haaren (2. von links) im Jahr 2017 an der Seite von Manfred Manglitz (links) und „Pille“ Gecks Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Mit den Schalkern erreichte er zwei weitere Male das Finale des DFB-Pokals: 1969, erneut gegen die Bayern (1:2). Und 1972, gegen den 1. FC Kaiserslautern in seinem letzten Spiel für Königsblau (5:0). Die Zeit auf Schalke, sie war zuletzt belastet durch den Bundesliga-Skandal, der zum Ende der Saison 1970/71 den Fußball erschütterte. Auch Heinz van Haaren stand am 17. April 1971 auf dem Platz, als die Schalker ihr Heimspiel gegen Arminia Bielefeld mit 0:1 verloren und dafür 40.000 Mark erhielten. Der Mittelfeldspieler beteuert noch heute: „Ich habe vor dem Spiel nichts mitgekriegt, ich wusste nichts von einer Geldübergabe. Mit mir wäre eine Bestechung nie möglich gewesen.“

In seinem Plädoyer vor dem Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes betonte er stets seine Unschuld: „Wenn man mich nur eine Sekunde sperrt, dann ist das eine Sekunde zu viel. Ich werde nichts zugeben, was ich nicht gemacht habe.“ DFB-Chefankläger Hans Kindermann erhörte ihn dennoch nicht und sperrte Heinz van Haaren ab April 1973 für zwei Jahre.

B-Jugend-Meister als Trainer

Heinz van Haaren ließ seine Karriere bei Racing Straßburg in Frankreich, beim SV Höntrop und in Recklinghausen ausklingen. Er baute sich ein neues berufliches Standbein auf und betrieb eine Massagepraxis in Gelsenkirchen. Ende der 1970er Jahre coachte er zudem den Nachwuchs des FC Schalke 04. Mit den B-Junioren des Vereins errang er 1978 den deutschen Meistertitel.

Den Fußball verfolgt er natürlich immer noch intensiv, wenn auch hauptsächlich über die Medien. Auf die Frage, ob er nicht lieber heutzutage als Profi tätig wäre, antwortet er so: „Ich bin zufrieden, dass ich früher gespielt habe. Der Fußball war ehrlicher als der von heute.“ Und mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Aber ich muss auch zugeben, dass ich das Geld, das heute verdient wird, gerne mitgenommen hätte.“

>>> INFO: Die Niederlande, das unbekannte Heimatland

Er kam in Marl zur Welt, spielte bis zu seinem 33. Lebensjahr nur für deutsche Vereine und lebt mit Ausnahme eines kurzen Abstechers nach Straßburg seit jeher im Ruhrgebiet: Warum hat Heinz van Haaren dann einen niederländischen und nicht einen deutschen Pass?

„Der Vater meines Vaters war Niederländer“, klärt der heute 80-Jährige auf. „Eine Verbindung zu den Niederlanden hatte ich nie, auch mein Großvater nicht. Genaueres habe ich nie erfahren. Deshalb kann ich mich auch nicht als Niederländer fühlen. Allerdings möchte ich betonen, dass ich die Art der Niederländer sehr mag. Sie sind lockerer als die Deutschen.“