Hockey-Bundesligen stehen vor der Ausgliederung

Duisburg Der Deutsche Hockey-Bund einigte sich mit dem Hockeyliga e.V. auf die Inhalte eines Kooperationsvertrags. 2021/22 soll es losgehen.

Die Weichen sind gestellt: Ab der Feldsaison 2021/22 wird aller Voraussicht nach der Hockeyliga e.V. als dann neuer Ligaverband für die Organisation der Hockey-Bundesligen zuständig sein. Das Präsidium und der Vorstand des Deutschen Hockey-Bunds sowie Vertreter der Bundesligavereine aus Bundesligavereinsversammlung und Hockeyliga e.V. haben sich auf die Inhalte eines Kooperationsvertrages geeinigt. Weitere Gremien sollen noch eingebunden werden. Beim DHB-Bundestag am 15. Mai 2021 muss ein entsprechender Antrag eine Zwei-Drittel-Mehrheit bei den Mitgliedern finden. Ziel der Ausgliederung in einen Ligaverband ist die Professionalisierung der Bundesligen – ähnlich wie es bereits in anderen Sportarten gehandhabt wird.

„Meiner Meinung nach ist das eine große Chance für die Hockey-Bundesligen“, sagt Susi Wollschläger, die Frauen-Cheftrainerin des Club Raffelberg. „Der DHB hat noch andere Aufgaben, als sich um die Liga zu kümmern, vornehmlich die Nationalmannschaften. Daher ist es eine gute Sache, dass nun künftig jemand die Weiterentwicklung und Vermarktung der Bundesligen steuert.“ Der Club Raffelberg, der mit der Frauenmannschaft in der 2. Bundesliga spielt, ist bereits Mitglied des Hockeyliga e.V. Zudem soll nun auch bei den Frauen eine 2. Hallen-Bundesliga eingeführt werden; aktuell spielen die Duisburgerinnen in der in diesem Bereich zweitklassigen 1. Regionalliga, aus der dann die 2. Bundesliga geformt werden soll.

Spiele sollen gestreamt werden

Neben der eigentlichen Vermarktung ist auch die Übertragung von Hockey-Bundesligaspielen per moderiertem Livestream ein erstes Projekt. „Es soll Schulungen für die Vereine geben, damit das klappt. Die 1. Bundesliga soll damit beginnen, die 2. Bundesliga soll aber nachziehen“, so Wollschläger, deren Mannschaft ohnehin gute Chancen hat, ins Oberhaus aufzusteigen. Die Mitglieder der Hockeyliga wollen sich am 6. Februar erneut austauschen.

Auf Verbandsebene scheint das Projekt nun auf dem Weg zu sein. „Das waren lange und intensive Verhandlungen. Am Ende können alle Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden sein, denn obwohl bei solchen Verhandlungen immer gegenseitige Zugeständnisse und Kompromisse nötig sind, freuen wir uns jetzt auf eine Kooperation, die das Hockey in Deutschland insgesamt nach vorne bringen wird“, sagte DHB-Vizepräsident Henning Fastrich.

Zuversicht vor Abstimmung

Auch Dirk Wellen, Präsident des Hockeyliga e.V., ist zuversichtlich: „Die Situation ist eine ganz andere als vor zwei Jahren und wir gehen mit deutlich veränderten Vorzeichen in die Abstimmung. Diesmal legen wir dann gemeinsam mit dem DHB einen bereits abgestimmten und endverhandelten Kooperationsvertrag vor. Wir haben so präzise wie möglich vereinbart, wie wir gemeinsam unseren Top-Spielbetrieb in Deutschland voranbringen wollen. Dabei wurde sehr darauf geachtet, die Interessen der großen und kleinen Clubs beziehungsweise der Vereine mit dem Fokus auf den Leistungssport und denen mit dem Schwerpunkt Breitensport ebenso zu berücksichtigen wie die Gesamtinteressen des DHB.“