Hoffnung für den MSV Duisburg: Partner stockt Anteile auf

Duisburg Drittligist MSV Duisburg erhält Hilfe von seinem Ausrüster. Im Rahmen der Nachlizenzierung ist das für den MSV ein wichtiger Schritt.

Hinter Ingo Wald liegen einige schlaflose Nächte. „Jetzt schlafe ich aber etwas besser“, sagt der Präsident des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg. Bis zum Donnerstag müssen die Meidericher die Auflagen des Deutschen Fußball-Bundes erfüllen und im Rahmen der Nachlizenzierung einen finanziellen Lückenschluss erbringen. „Ich bin jetzt vorsichtig optimistisch, dass uns das gelingen wird“, sagte Wald am Sonntag nach dem 1:0-Sieg der Zebras gegen den SV Meppen.

Hilfe kommt – einmal mehr – aus den USA. Wie Wald erklärte, wird MSV-Partner Capelli seine Anteile deutlich aufstocken. Mit dem erweiterten Investment des Ausrüsters, der schon seit 2015 bei den Zebras investiert ist, habe der MSV nun den größten Brocken aus dem Weg geräumt. Sollte der MSV sein Ziel nicht erreichen, drohen laut Wald ein Punktabzug oder eine Geldbuße. Beides können sich die Zebras nicht leisten.

Weitere Sponsoren müssen dem MSV Duisburg noch helfen

Trotzdem muss der MSV auf den letzten Metern noch weitere Abschlüsse tätigen. Wald setzt hier auf die Hilfe weiterer Sponsoren, mit denen der Klub derzeit im Gespräch sei. Hinzu kommen die Erlöse aus dem Verkauf der Geisterdauerkarten. Bis zum Sonntag-Nachmittag konnte der MSV rund 3100 Dauerkarten verkaufen. Damit hat der MSV 155.000 Euro eingenommen, die zum Teil mit dem dreifachen Wert in die Nachlizenzierung mit einfließen.

Sorgen um Stürmer Vincent Vermeij

Der Sieg über den SV Meppen dürfte auch dazu beitragen, dass der Präsident nun etwas ruhiger schlafen kann. „Das war sehr wichtig“, so Wald, der den Erfolg vor allem aufgrund der Leistung in der ersten Halbzeit als verdient bezeichnete.

Trainer Gino Lettieri lobte nach der Partie vor allem die kämpferische Leistung seiner Truppe. „Das war am Ende ein absoluter Arbeitssieg. Die Mannschaft hat Charakter und Siegeswillen gezeigt“, so der 54-Jährige. Der Coach sorgt sich allerdings um Stürmer Vincent Vermeij, der mit einer Knie-Verletzung das Feld verlassen musste. Lettieri denkt zunächst an das Nachholspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Mittwoch – und da sehe es mit einer Einsatzchance für Vermeij „eher schlecht aus.“ Am Montag erfolgen weitere Untersuchungen, erst dann dürfte absehbar sein, wie lange der Niederländer ausfallen wird.