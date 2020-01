Duisburg. Der Duisburger Regionalligist ist am Samstag im Stadion am Zoo gefordert. Der Spielmacher zitiert einen Meistertrainer des FC Bayern München.

Homberg zu Gast in Wuppertal: Mehr Abstiegskampf geht nicht

Patrick Dertwinkel ist ein Freund klarer und deutlicher Worte. Um die Bedeutung des am Samstag anstehenden Regionalliga-Duells beim Wuppertaler SV zu beschreiben, bemüht der Spielmacher des VfB Homberg ein Zitat von Louis van Gaal. „Tod oder Gladiolen“, sagte van Gaal seinerzeit als Coach des FC Bayern. Für den FCB ging es damals um das Titel-Triple – für den VfB geht es aktuell ums nackte Überleben in der Regionalliga. Um 14 Uhr empfängt der zwei Punkte bessere Tabellen-15. den 17. aus Homberg im Stadion am Zoo – mehr Abstiegskampf geht nicht.

Ein Motivationsproblem dürfte nicht nur wegen der tabellarischen Situation und der Chance, im direkten Duell den Sprung auf den womöglich zum Klassenerhalt reichenden Rang der Wuppertaler schaffen zu können, ohnehin kein einziger Homberger haben. Die 0:3-Schlappe zum Restrundenauftakt gegen Lotte treibt zusätzlich zur Punktekorrektur an – und das Hinspiel war eines der wenigen Duelle, die nicht nur Stefan Janßen noch immer schwer im Magen liegen. „Wir hatten eine deutliche Mehrzahl an Chancen gegen Wuppertal“, erinnert sich der Trainer noch gut an das bittere 1:3 am Rheindeich. „Von mir aus können Chancenverteilung und Ergebnis diesmal gern umgekehrt sein.“

Trainer und Sportdirektor ausgewechselt

Ein Vergleich zum Hinspiel gestalte sich indes jedoch recht schwierig, ergänzt Janßen. „Beim WSV hat sich in der Hinrunde und nochmal in der Winterpause viel getan. Sie haben erneut einen neuen Trainer und aus der Elf, die bei uns gespielt hat, standen zuletzt vielleicht noch vier Mann auf dem Platz“, weiß Janßen um das stark rotierende Personalkarussell bei den Bergischen, die jüngst noch Sportdirektor Karsten Hutwelker beurlaubten.

Saß im Hinspiel noch Andreas Zimmermann auf der Trainerbank, so wird heute Pascal Bieler, der im Winter Zimmermanns Nachfolger Alexander Voigt ablöste, in sein zweites Spiel als Chefcoach der Rot-Blauen gehen. Mit Tolga Cokkosan, Marwin Studtrucker und Yannick Geisler von der zurückgezogenen SG Wattenscheid 09 sowie Ali Ceylan von Fortuna Köln hat sich der WSV im Winter zudem noch einmal viel Erfahrung in den Kader geholt.

„Sie sind sehr schwierig einzuschätzen“, sagt Stefan Janßen, der „ein ganz anderes Spiel als gegen Lotte“ erwartet. „Es wird auf jeden Fall sehr kampfbetont werden, wir werden hochkonzentriert und mit viel Mut in dieses Spiel gehen müssen.“

Bange ist dem Trainer und seinem Team aber nicht vor dem WSV: „Sie sind nur knapp vor uns. Wir wissen, dass wir sie schlagen können, und wir gehen in dieses Sechs-Punkte-Spiel, um es zu gewinnen.“

Rankl ist wieder dabei

Neben Nicolas Hirschberger wird mit Louis Ferlings auch der zweite Winterneuzugang des VfB zum Kader zählen, der nach dem Ausfall des gelb-rot-gesperrten Metin Kücük­arslan auch eine Option für die Position im defensiven Mittelfeld wäre. Zudem muss Janßen die Lücke in der Innenverteidigung schließen, die Mike Koenders nach seiner zehnten gelben Karte hinterlässt. Doch auch da stehen dem Coach mit Colin Schmitt und Durim Berisha zuverlässige Alternativen zur Verfügung.

Im Sturm kann Danny Rankl wieder mithelfen, für mehr Torgefahr als gegen Lotte zu sorgen. Und die wird der VfB beim „Unternehmen Tod oder Gladiolen“ im Kellerduell am Wuppertaler Zoo brauchen.