Homberger sind sich mit fast allen Regionalligisten einig

Das Fazit von Frank Hildebrandt: „Es bleibt spannend!“ Der Sportliche Leiter des VfB Homberg hat am Mittwochnachmittag an der gemeinsamen Videokonferenz der Vereine aus der Fußball-Regionalliga West teilgenommen, in der es darum ging, sich über den weiteren Fortgang der unterbrochenen Saison abzustimmen. Hildebrandts Feststellung deutet an: Entschieden ist noch lange nichts – auch wenn es im Vorfeld des virtuellen Treffens entgegengesetzte Gerüchte gegeben hatte.

Marcus Uhlig, der 1. Vorsitzende von Rot-Weiss Essen, hatte sich darüber beklagt, dass angeblich bei dieser Schalte der SC Verl – Zweitplatzierter hinter dem nicht aufstiegswilligen SV Rödinghausen – zum Meister erklärt werden solle. Von einem solchen Vorgehen war dann letztlich überhaupt nicht die Rede. „Der Verband hat ein Meinungsbild eingeholt, um sich am Ende bei seiner Entscheidung abzusichern“, berichtete Frank Hildebrandt.

Dieses Meinungsbild fiel dann auch eindeutig aus: Alle 18 Vereine nahmen teil – 16 von ihnen plädierten für einen Abbruch der Saison. Bei einer Enthaltung (von Borussia Mönchengladbach II) gab es eine Gegenstimme – wenig überraschend aus Essen. Die Rot-Weißen ließen dann nachher auch verlauten, sämtliche anstehenden Entscheidungen des Verbandes juristisch prüfen zu lassen. Es gehe schließlich auch darum, so RWE-Chef Uhlig, wie die aussichtsreiche Tabellenposition des Traditionsvereins in angemessener Form kompensiert werde – sportlich wie finanziell.

Homberger wollen sich bei Abstiegsfrage heraushalten

Mit der Aufstiegsfrage muss sich der VfB Homberg naturgemäß nur am Rande befassen. Für den letztjährigen Oberliga-Meister ist vielmehr relevant, wie in Sachen Abstieg verfahren wird. „Da halten wir uns aber selbst raus, weil wir davon betroffen sind. Alles andere wäre unsportlich“, findet VfB-Abteilungsleiter Wolfgang Graf. Angesichts dessen, dass längst noch nicht klar ist, wann überhaupt eine neue Saison beginnen würde und wie der Verein dann finanziell aufgestellt wäre, befinden sich die Schwarz-Gelben naturgemäß derzeit im luftleeren Raum einer möglichen Planung. „Rein sportlich würden wir natürlich gern weiter Regionalliga spielen“, so Graf. „Aber wenn wir da im Vorfeld sicher wüssten, dass wir nicht mithalten könnten, würden wir wohl eher darauf verzichten.“

Zufrieden hat Frank Hildebrandt zur Kenntnis genommen, dass wie für den VfB auch für alle anderen Vereinsvertreter Geisterspiele in der vierthöchsten Klasse nicht infrage kommen: „Das ergibt nicht nur finanziell keinen Sinn. Es kann ja auch gar nicht gewährleistet werden, dass nicht doch auf einmal Zuschauer zu den Spielen kommen.“ Mit einer endgültigen Entscheidung rechnet der VfB-Sportchef zeitnah aber immer noch nicht – auch, weil es beispielsweise in Bayern ein Meinungsbild für ein Einfrieren der Saison und eine Fortsetzung „nach Corona“ gibt. Wie dies aber beispielsweise angesichts von Ende Juni auslaufenden Spielerverträgen bewerkstelligen soll, kann nicht nur in Homberg niemand nachvollziehen.