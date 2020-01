HSG Hiesfeld/Aldenrade muss sich gegen Witzhelden steigern

Von Platz zwei, fünf und zwölf starten die Duisburger Mannschaften in die Rückrunde der Frauenhandball-Oberliga.

HSG Hiesfeld/Aldenrade – TV Witzhelden (Sa., 18 Uhr, Driesenbusch): Drei Punkte hinken die HSG-Spielerinnen dem Tabellenführer aus Aldekerk hinterher, der gegen den Vorletzten aus Düsseldorf spielt und daher wohl zwei weitere Zähler einfahren wird. „Wir brauchen natürlich eine klare Leistungssteigerung gegenüber dem Sieg vor einer Woche gegen Biefang“, sagt Trainer Dirk Rahmel. „Wir haben das Spiel analysiert und uns auf das Positive konzentriert.“ Das spielte sich vor allem zwischen der 16. und 30. Minute ab, als die Gastgeberinnen in Walsum konzentriert die Biefanger Angriffe abfingen und die entstehenden Gegenstöße in Torerfolge ummünzten. „Das ist ja auch unsere Stärke, basiert aber eben auch darauf, dass wir in der Deckung gut arbeiten“, so Rahmel, der seinen Fokus im Training daher auf die Abwehrleistung legte. Das Team ist weitgehend komplett; hinter dem Einsatz von Torhüterin Vivien Gosch steht ein Fragezeichen. „Witzhelden halte ich für eine der stärksten Mannschaft der Liga“, so Rahmel.

TV Beyeröhde II – Eintracht Duisburg (Sa., 17.15 Uhr): Der Aufsteiger hat die Hinrunde auf dem fünften Platz abgeschlossen. „Mit den beiden zurückliegenden Spielen bin ich ausgesprochen zufrieden“, konstatierte Trainer Janosch Greinert. Der Gegner nimmt zwar nur Rang elf ein, „allerdings hat Beyeröhde das System geändert und sich sehr verbessert“, so Greinert, der krankheitsbedingt auf bis zu vier Spielerinnen verzichten muss. Christiane Seng und Eva Heitling fallen auf jeden Fall aus.

Neusser HV – GSG Duisburg (So., 16 Uhr): Das Ziel ist klar: Die GSG muss dieses Spiel gewinnen. „Darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Wahrscheinlich gehen wir erstmals überhaupt als Favorit ins Spiel“, so Trainer Jürgen Mölleken. Die GSG ist Zwölfter und will den Abstand zu den direkt folgenden Abstiegsrängen vergrößern. Neuss hat erst zwei Punkte geholt, hat mit 221 Treffern den ungefährlichsten Angriff sowie mit –168 das deutlich schlechteste Torverhältnis. „Letzte Woche lief es gegen Beyeröhde alles andere als wie gewünscht. Ich bin mir aber sicher, dass wir uns nun besser präsentieren“, so Mölleken.