HSG Homberg-Rheinhausen will überregional durchstarten

Die HSG Homberg-Rheinhausen meldet sich zurück. Nachdem der gemeinsame Handball-Nachwuchs von VfB Homberg, Homberger TV und OSC Rheinhausen ein Jahr lang das Tal auf Kreisebene durchschreiten musste, wird die Spielgemeinschaft in der kommenden Saison überregional voraussichtlich mit vier Mannschaften an den Start gehen. Wie berichtet, entfällt die Qualifikation für die Regional- und Oberliga – alle gemeldeten Mannschaften dürfen teilnehmen. Die dadurch sehr großen Ligen werden in Gruppen eingeteilt.

Das Highlight wird dabei die B-1-Jugend der HSG sein, die in der Regionalliga starten wird. „Wir hätten uns ganz sicher auch sportlich für diese Liga qualifiziert“, ist sich Trainer Christian Wetteborn sicher. „In der Qualifikation und in den ersten fünf, sechs Saisonspielen hatten wir massives Verletzungspech.“ So landete die HSG nur in der Kreisliga. Als Zsolt Pinter und Connor Wetteborn dann aber gemeinsam auflaufen konnten, „haben die beide zusammen im Schnitt 32 Tore erzielt“, so der Coach.

HSG hat einen Neuzugang aus Rumänien

Fünf der letzten sieben ausgetragenen Spiele gewann die HSG mit mehr als 40 geworfenen Toren. „Zudem haben wir uns verstärkt. Aus der Nachbarschaft sind einige Jungs zu uns gekommen. Außerdem wird ein Junge aus Rumänien, der dort auf einem Internat war und Handball gespielt hat, für uns auflaufen. Er heißt Dennis und ist richtig gut“, sagt Wetteborn. „Wir haben derzeit 15 Spieler, die alle dem 2004er-Jahrgang angehören. Einen Rückraumspieler hätte ich gerne noch dabei.“

Allein aus dem Handball-Verband Niederrhein haben sich 16 Teams für die Regionalliga gemeldet – dazu kommen die Mannschaften vom Mittelrhein. „Ich gehe davon aus, dass zunächst mehrere Gruppen gebildet werden und die jeweils besten dann eine Endrunde absolvieren werden. Ich glaube schon, dass es unser Ziel sein kann, unter die besten Sechs der gesamten Regionalliga zu kommen.“

A-Jugend könnte vorn mitspielen

Darüber hinaus hat die HSG die A- und C-Jugend für die Oberliga gemeldet. „Das gilt auch für unsere B-2-Jugend, die aber nicht in der Liste des HVN aufgetaucht ist. Das klären wir derzeit. Dann starten drei Mannschaften von uns in der Oberliga“, so Wetteborn. Und gerade die A-Jugend könnte in der Oberliga ebenfalls vorn mitspielen.

Bereits während der Corona-Pause hatte die HSG weitertrainiert. „Wir haben montags und donnerstags per Teamlink jeweils online ein Krafttraining durchgeführt. Außerdem mussten die Jungs überwacht durch Livetracker Laufeinheiten absolvieren. Dabei haben wir uns von sechs auf elf Kilometer gesteigert“, so Wetteborn. „Mittwochs kam ein Mentaltraining hinzu. Seit zwei Wochen sind wir freitags nun auch schon im Freien wieder aktiv. Das wird nun auf Montag ausgeweitet. Das Online-Krafttraining bleibt aber bestehen“, so der Coach, der sein Team lobt. „Jeder hat mitgemacht. Und wer mal krank war, hat zumindest online zugeschaut.“

Auch im ganz jungen Bereich wächst etwas heran. „Unsere E-Jugend wurde schon einige Spieltage vor Saisonende Meister und wurde in der Halle mit Medaillen geehrt“, so Wetteborn.